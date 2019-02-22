Мужчина погиб, упав на рельсы на станции метро "Тропарево" Сокольнической линии московского метро, сообщил РИА Новости предстатель экстренных служб столицы.
Корреспондент РИА Новости передает, что движения нет от станции метро "Университет" до "Саларьево".
"По техническим причинам движение поездов от станции Университет в сторону станции "Саларьево" прекращено. По возможности, пользуйтесь наземным транспортом", — сообщает работник станции метро "Университет" через громкоговоритель.
"На станции "Тропарево", упав на рельсы, погиб мужчина. Обстоятельства и личность устанавливаются", — сообщил РИА Новости. предстатель экстренных служб.