Не сумевшая похоронить мужа жительница Самары отказалась от помощи властей

Женщина, которая в четверг не смогла похоронить бывшего гражданского мужа в Самаре и отвезла гроб с покойным к зданию правительства региона, сообщила РИА Новости , что отказалась от помощи областных властей.

Как рассказал ранее РИА Новости депутат собрания представителей Красноярского района Самарской области Азат Туймасов, ставший очевидцем произошедшего, к его знакомому, индивидуальному предпринимателю, работающему в сфере ритуальных услуг, обратилась женщина с просьбой похоронить бывшего гражданского мужа. МУП "Спецкомбинат" выдал направление на кладбище Рубежное. По словам депутата, в день похорон на место захоронения приехали около 20-30 человек, которые не дали сотрудниками ИП выкопать могилу. Когда женщина приехала с гробом покойного, ее не пустили на кладбище и предложили перенести похороны на следующий день. Тогда, по словам Туймасова, женщина отвезла гроб к зданию правительства региона.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров дал поручение главе города Елене Лапушкиной и департаменту по борьбе с коррупцией разобраться в произошедшем, а министерству соцзащиты оказать всю необходимую помощь родственникам покойного.

"Мне звонили представители губернатора, спросили, нужна ли мне какая-либо помощь. Сейчас мне уже никакая помощь не нужна. Нужна она мне была раньше. Мы обращались днем, когда нас не пускали на кладбище… Мне сейчас не надо ничем помогать, мне просто нужно было похоронить человека, а когда я в семь часов вечера оказалась одна с гробом посреди Самары, я была в шоке, что мне еще оставалось делать?" — рассказала РИА Новости бывшая супруга покойного Анна.

Она добавила, что сейчас гроб находится в ритуальном зале в Самаре, а сама она вернулась в Тольятти, где живет вместе с ребенком от покойного. Анна сообщила, что "деньги ей уже не нужны", а завтра она поедет и похоронит бывшего мужа в деревне.