Гроб с покойником принесли к зданию правительства в Самаре

В четверг, 21 февраля, перед зданием регионального правительства в Самаре выставили гроб с покойником. Как выяснилось, мужчину не дали захоронить на кладбище Рубежное, поэтому родственники привезли гроб с телом покойного под окна самарских властей. Об этом сообщил сайт «Комсомольская правда».

По словам депутата собрания представителей Красноярского района Азата Туймасова, мужчина скончался от туберкулеза, после он долгое время лежал в морге, так как его бывшая гражданская жена не могла собрать денег на захоронение.

Недавно она нашла организацию, которая согласилась захоронить мужчину за приемлемую цену. Однако, по словам Туймасова, тут и начались проблемы.

«На кладбище Рубежное действует настоящая монополия. Там хоронит только одна фирма», — рассказал депутат собрания представителей Красноярского района.

@Khinshtein @D_Azaroff @E_Lapushkina Вот она-МОНОПОЛИЯ! Факты на лицо. Сотрудники МКУ Ритуал Г. О. Самара в начале тянули время, не знали как отказать в правовом поле, потом пришли "ребята", которые объяснили что нам не стоит копать могилы самим. Завтра похороны pic.twitter.com/c52STpK6Dd— Туймасов Азат (@A_Tuimasov) 20 февраля 2019 г. Фирме, которую нашла женщина, сначала не хотели выдавать разрешение на захоронение. В итоге, когда необходимые документы все-таки дали, предоставить участок для захоронения должен был сотрудник МКУ. Приехав с утра на кладбище, родственники покойного не увидели там сотрудника МКУ — он появился только днем.

«Работник муниципального учреждения показал, где можно копать. Однако после этого приехали ребята бандитской наружности порядка 30 человек. Они окружили место будущей могилы и не давали копать. Они подставляли свои ноги под лопаты и ломы похоронщиков. В итоге могилу выкопать так и не удалось. В пять часов кладбище закрыли», — рассказал Туймасов.

Родственники покойного вызвали правоохранителей, но конфликт разрешить так и не удалось. Позже он продолжился в больнице. Неизвестные не давали вывезти тело умершего мужчины из морга, узнав, что его близкие приняли решение отвезти покойного к дверям здания Правительства Самарской области. В итоге родственникам все же удалось осуществить задумку. Но, как отмечает, издание, к 22:00 часам на площади уже никого не было. Где сейчас находятся родственники погибшего и сам гроб пока остается неизвестным.

«360» связались с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым . Он отметил, что узнал о ситуации только несколько минут назад и сразу дал поручение главе города, своему заместителю, который курирует работу по взаимодействию с правоохранительными органами разобраться в кратчайшее время.

Азаров также рассказал, что хотел бы найти саму женщину, которая является бывшей гражданской женой покойного, для того чтобы помочь ей в этой трагичной ситуации.

Губернатор заявил, что в ситуации разберутся и если там есть виноватые, то они понесут суровое наказание.