Для жены «краснодарского каннибала» прокурор просит 12 лет колонии

Жене «краснодарского каннибала» Наталье Бакшеевой сторона обвинения попросила суд назначить 12 лет в колонии и полтора года ограничения свободы. Женщина обвиняется в подстрекательстве к убийству. По версии следствия, она подговорила своего мужа убить случайную знакомую, с которой у нее возник конфликт на почве ревности. После этого супруг расчленил ее тело, сделал селфи с некоторыми его частями и стал хранить останки погибшей в соляном растворе дома. Сами обвиняемые отрицают, что занимались каннибализмом.

Государственное обвинение попросило суд назначить жене «краснодарского каннибала» Наталье Бакшеевой 12 лет лишения свободы в колонии общего режима . Источник в правоохранительных структурах Краснодарского края сообщил РИА «Новости» , что прокурор также потребовал приговорить ее к полутора годам ограничения свободы вдобавок к тюремному сроку. Прения стороны защиты и приговор назначены на 27 февраля.

В начале февраля представитель прокуратуры Краснодарского края сообщил, что коллегия присяжных из 12 человек признала Бакшееву виновной, отметив, что снисхождения при назначении наказания та не заслуживает.

Муж Бакшеевой Дмитрий ждет суда в специальном лечебном учреждении, поскольку болеет туберкулезом в открытой форме и не может находиться в СИЗО.

Добавим, что у мужчины имеется судимость за грабеж и автоугон, но в данный момент она погашена.

В отношении обоих была проведена психиатрическая экспертиза, причем женщина сама инициировала соответствующую проверку для себя. Оба признаны вменяемыми. По поводу женщины врачи пришли к выводу, что у нее «реактивное состояние», то есть неожиданная реакция на нештатные ситуации, но никаких отклонений и заболеваний психического характера у Бакшеевой не выявлено.

Наталья Бакшеева обвиняется в подстрекательстве к убийству, а ее муж, соответственно, в убийстве. По данным следствия, в сентябре 2017 года они вместе с новой знакомой выпивали на пустыре около военного авиационного училища в Краснодаре на улице Дзержинского.

«После распития спиртных напитков произошел конфликт на почве ревности, была предъявлена претензия со стороны супруги, вследствие чего человек (ее муж) нанес ножевые ранения, повлекшие смерть гражданки В. Ее личность установлена», — рассказал руководитель регионального главка СК Вадим Бугаенко. Он добавил, что супруга подозреваемого «находилась рядом, она подстрекала и принимала, в том числе, активное участие (в убийстве)».

Подчеркивается, что Дмитрий Бакшеев пошел на преступление «в силу слабого характера и психологического состояния», находясь под влиянием жены.

После расправы мужчина, по версии следствия, расчленил тело жертвы, сделал селфи с некоторыми фрагментами, а потом часть их оставил на месте, а часть забрал домой. Телефон со страшными снимками он потерял: его найдут через три дня рабочие, укладывавшие асфальт. Они и обратились в полицию. На следующий день местные жители обнаружили на месте убийства пакет и ведро с частями тела погибшей, а также сумку с ее вещами.

Правоохранители пришли к Бакшеевым домой в общежитие при училище: Наталья Бакшеева раньше работала в образовательном заведении медсестрой, но после увольнения пара не стала переезжать. Полицейские и следователи обнаружили в жилой комнате и подвале фрагменты человеческого тела в солевом растворе, а на кухне — еду и замороженное мясо неизвестного происхождения.

«В квартире супругов обнаружены человеческие останки, разделанные кустарным способом, они изъяты и направлены экспертам», — сказал Бугаенко.

Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. Выложенное в интернет фото с изображением головы также было направлено на экспертизу: следователи выясняли, являются ли снимки подлинными.

Сами «каннибалы» отрицают, что ели человеческое мясо. Как сообщает RT со ссылкой на членов ОНК Краснодарского края Виктора Беликова и Сергея Левушкана, «в ходе беседы с правозащитниками Бакшеев заявил, что никогда не занимался каннибализмом. Он утверждает, что причастен только к одному эпизоду, за который и был задержан». Жена Бакшеева также отрицает, что практиковала каннибализм, и не считает себя виновной.

Полиции Дмитрий Бакшеев сначала рассказал, что нашел части тела женщины 8 сентября в лесопарке, положил их в рюкзак и отнес домой. Снимки, сделанные впоследствии с останками женщины, и вообще свои действия он объяснить не смог, сказав, что «совершил глупость», сообщают местные СМИ.