Школьник в Приморье, которого макнули в унитаз, посещает психолога

Директор приморской школы временно отстранена от работы после того, как родители учеников макнули 12-летнего ребенка головой в унитаз и, предположительно, избили. По предварительным данным, местные жители хотели отомстить пятикласснику за то, что тот издевался над их детьми. Обидчики ребенка задержаны, возбуждено уголовное дело.

Директор приморской школы, где родители избили пятиклассника и макнули его головой в унитаз, временно отстранена от должности. Об этом говорится в сообщении краевой администрации.

«Так как этот случай произошел в школе, а за все, что происходит в образовательном учреждении несет ответственность его руководитель, — принято решение о временном отстранении директора школы от должности и проведении служебного расследования. Ни в коем случае никакого рукоприкладства быть не должно, тем более по отношению к ребенку, — отметили в аппарате.

Там добавили, что директору стало плохо из-за произошедшего накануне инцидента, она ушла на больничный. Обязанности директора учебного заведения перешли к ее заместителю. Кроме того, от полномочий классного руководства отстранена педагог, в классе которой произошел инцидент с избиением ребенка. «Она молодая, не справилась с обязанностями.

„Она молодая, не справилась с обязанностями. Будет назначен более опытный педагог“, — заявили РИА „Новости“ в мэрии города Большой Камень.

По данным администрации Приморского края, начальник городского управления образования получил выговор за недостаточный контроль школы. Краевые власти также потребовали усилить меры безопасности и пропускной режим в учебных заведения Приморья. Будут проведены дополнительные инструктажи.

Напомним, что утром 20 февраля родители учеников школы №2 города Большой Камень отвели пятиклассника в мужской туалет и окунули его головой в унитаз. Так они отомстили ребенку за то, что тот издевался над их детьми. Об инциденте сообщило местное ИА „Дейта“

По данным агентства, за несколько дней до инцидента, 16 февраля, пятиклассник ударил свою сверстницу в живот. Девочку всю ночь тошнило, наутро ее доставили в больницу с разрывом селезенки. Теперь ребенку требуется операция во Владивостоке. Еще один случай агрессии со стороны школьника был зафиксирован в конце декабря 2018 года, рассказала „Дейте“ мать одного из учеников школы №2. Тогда пятиклассник якобы порезал ножом куртку ее сына. Выяснилось, что ранее он также разбивал очки, рвал ранцы и кидал с лестницы чужие смартфоны.

»У нас было несколько ситуаций с этим мальчиком. Я один раз пришла в школу и сказала ему: «Если ты еще раз подойдешь к моему ребенку, я тебя лично поймаю и сделаю с тобою все, что ты сделаешь с ним. После этого он около года не занимался подобным. Но несколько дней назад случаи начали повторяться», — заявила местная жительница.

По словам очевидцев, 20 февраля родители решили отомстить 12-летнему школьнику именно за удар девочки в живот.

Ряд СМИ отмечали, что ученика 5-го класса избили — у него якобы сломаны челюсть, ребро и есть подозрения на сотрясение мозга.

региональной прокуратуре подтвердили, что ребенок получил серьезные телесные повреждения. Как пишет сайт kp.ru, пол на месте ЧП был залит кровью из носа школьника.

Издание отмечает, что мать избитого пятиклассника лишена родительских прав и является фигуранткой дела об убийстве. Отца ребенка якобы давно убили. Воспитанием школьника занимается бабушка, однако большую часть времени он находится без присмотра. Мальчик, по данным СМИ, часто проводит время в городских общежитиях с приятелями постарше.

Подозреваемые в преступлении задержаны. Родители опровергают информацию об избиении мальчика. Тем временем приморский Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 116 УК РФ «Нанесение побоев или иных насильственных действий, причинивших физическую боль из хулиганских побуждений».

«В настоящее время по уголовному делу назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели, осуществляется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Будут изучены его [избитого школьника] условия проживания, отношения в семье, с учителями, сверстниками, а также насколько полно осуществлялся контроль со стороны органов опеки и попечительства за данной семьей», — отметили в ведомстве.

Если факт избиения подтвердится, то за побои местным жителям может грозить два года тюрьмы. Срок увеличится до 8 лет лишения свободы, если выяснится, что здоровью ребенка был нанесен тяжкий вред.

Региональные прокуратура и департамент науки и образования начали проверку по факту произошедшего. Ведомства выясняют, как школа №2 проводила профилактику правонарушений несовершеннолетних. «По предварительным данным, в школе длительное время имела место конфликтная ситуация в классе, приведшая к совершению преступления, а обращения родителей в администрацию школы оставались без внимания», — добавили в СК.

По словам и.о. замглавы Большого Камня Светланы Березницкой, городские власти не поощряют ни одну, ни другую сторону конфликта. В администрации ждут результатов расследования ЧП. «Сейчас мальчик вместе с опекуном посещают психолога. Психолог сделает заключения, даст рекомендации», — пояснила чиновница.

Хотя СМИ сообщают, что родители ранее обращались в полицию с заявлениями об избиении их детей, власти Большого Камня эту информацию опровергают. Там заявили, что руководство школы и управление образования до недавнего времени не получали подобных сообщений от родителей.

«Никто не пришел, не сказал, что есть такая ситуация. Первое заявление поступило в адрес директора школы 19 февраля. Сразу же отреагировал директор, составили план мероприятий по устранению конфликта. Но 20-го произошел этот инцидент», — рассказала заммэра Светлана Березницкая РИА «Новости».