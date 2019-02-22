Бурятские шаманы принесли в жертву 5 животных «на укрепление России и её народов».
Заместитель верховного шамана России Артур Цыбиков, проводивший обряд, пояснил «Интерфаксу», что последнее подобное мероприятие проводилось 300 лет назад.
«Мы результата уже достигли: люди, посмотрев ролик в интернете и почитав комментарии, изливают негатив, а мы его принимаем, тем самым делая людей счастливее», — пояснил Цыбиков.
Он также рассказал, что уже побывал в прокуратуре и дал объяснение по поводу обряда.
«Если будет штраф, то буду оплачивать его. Если будет другое наказание, то и его приму», — сказал шаман.