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Глава МЧС наградил спасателя, извлекшего младенца из-под завалов в Магнитогорске 

ТАСС + ещё 4 1 час назад
Глава МЧС РФ Евгений Зиничев наградил в четверг крестом "За доблесть" начальника Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС центра "Лидер" Петра Гриценко, который спас из-под завалов частично рухнувшего в Магнитогорске дома 11-месячного Ваню Фокина. Об этом сообщили ТАСС в четверг в пресс-службе МЧС.
"Глава МЧС Евгений Зиничев наградил военнослужащих Центра "Лидер". Знак отличия МЧС России крест "За доблесть" был вручен начальнику Управления первоочередных аварийно-спасательных работ в зоне ЧС Петру Гриценко и замначальника медико-спасательного отдела Анатолию Чумичеву, медаль МЧС "За отличие в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации" — начальнику оперативного отдела Владимиру Ковальчуку. Именным огнестрельным оружием был награжден Александр Шевченко", — сказали в пресс-службе.
Ранее за спасение Вани Фокина руководство Центра "Лидер" присвоило Гриценко внеочередное звание полковника.
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Происшествия , Видео , Владимир Ковальчук , Александр Шевченко , Евгений Зиничев , МЧС , Магнитогорск
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