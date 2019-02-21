Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании

Посетители и сотрудники Государственного Эрмитажа эвакуируются в четверг днем из здания музея. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной стало сообщение о минировании.

"Поступило сообщение о минировании", — сказал собеседник агентства.

В Эрмитаже ТАСС подтвердили информацию о том, что в здании проводится эвакуация посетителей и сотрудников.

Государственный Эрмитаж — один из крупнейших и наиболее значительных художественных и культурно-исторических музеев мира, располагающийся в комплексе Зимнего дворца в центре Петербурга. Ежегодно принимает около 6 млн посетителей.