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Посетителей Эрмитажа эвакуируют из-за сообщения о минировании 

ТАСС + ещё 12 43 минуты назад
Фото: ТАСС
Посетители и сотрудники Государственного Эрмитажа эвакуируются в четверг днем из здания музея. Как сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах, причиной стало сообщение о минировании.
"Поступило сообщение о минировании", — сказал собеседник агентства.
В Эрмитаже ТАСС подтвердили информацию о том, что в здании проводится эвакуация посетителей и сотрудников.
Государственный Эрмитаж — один из крупнейших и наиболее значительных художественных и культурно-исторических музеев мира, располагающийся в комплексе Зимнего дворца в центре Петербурга. Ежегодно принимает около 6 млн посетителей.
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Происшествия , Эрмитаж , ИТАР-ТАСС
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