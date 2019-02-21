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Пациент психинтерната убил соседа из-за похмелья 

Москва24 + ещё 2 8 часов назад
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
В Удмуртии осужден пациент психоневрологического интерната, убивший соседа по палате за то, что тот не принес ему алкоголь для опохмеления. Мужчину направят на принудительное лечение, сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.
По версии следствия, 51-летний житель Сюмсинского района накануне убийства употребил спиртные напитки. На следующий день он попросил соседа по палате принести ему спиртное, чтобы опохмелиться, и передал ему деньги.
Через некоторое время он отправился на поиски соседа по палате и обнаружил его спящим. Погибший не принес ему спиртное, что разгневало подозреваемого. Он скинул соседа с кровати и стал избивать его. Пострадавшего с многочисленными травмами доставили в больницу, где он скончался через три недели.
Против пациента психинтерната возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Суд освободил подозреваемого от уголовной ответственности, поскольку он находился в состоянии невменяемости из-за психического заболевания.
В ночь на 11 февраля в одной из столичных клиник 52-летняя женщина убила свою 49-летнюю соседку по палате. Подозреваемая нанесла погибшей не менее двух ножевых ударов. Что послужило причиной конфликта между женщинами, не уточнялось. Следователи возбудили уголовное дело об "умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть".
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Происшествия , СКР , Удмуртская Республика
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