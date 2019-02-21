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В Белгороде обрушилась часть крыши гимназии 

Говорит Москва 29 минут назад
Фото: РИА Новости
Информация о пострадавших не поступала, на место прибыли спасатели.
Накануне крыша рухнула в столовой школы в Подмосковье. Инцидент произошёл в городском округе Можайский в селе Тропарёво. Дети и учителя не пострадали.
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Происшествия , Белгород
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