В Белгороде обрушилась часть крыши гимназии

Информация о пострадавших не поступала, на место прибыли спасатели.

Накануне крыша рухнула в столовой школы в Подмосковье. Инцидент произошёл в городском округе Можайский в селе Тропарёво. Дети и учителя не пострадали.