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В Белгороде обрушилась часть крыши гимназии
Говорит Москва
29 минут назад
Фото:
РИА Новости
Комментарии
Информация о пострадавших не поступала, на место прибыли спасатели.
Накануне крыша рухнула в столовой школы в Подмосковье. Инцидент произошёл в городском округе Можайский в селе Тропарёво. Дети и учителя не пострадали.
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