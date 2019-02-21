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В Курганской области завели дело о незаконной охоте на косуль 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: Reuters
Полиция расследует уголовное дело по факту незаконной охоты в Курганской области, подозреваемые устанавливаются, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе УМВД России по региону.
Как сообщали СМИ, в Курганской области на территории охотугодий полицейские задержали жителей Тюмени, в их автомобиле находилось шесть туш особей сибирской косули, в том числе четыре самки и два самца, с огнестрельными ранениями.
"Полиция расследует уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Задержанных, подозреваемых в деле нет", — сказала собеседница агентства.
Обстоятельства случившегося в интересах следствия не разглашаются, добавила она.
Как уточняют СМИ, двое жителей Тюмени — это Виталий Красноштанов, президент общественной организации "Мир Добрых Дел" и учредитель рекламного агентства ООО "Лайф+", а также председатель комитета по рекламе Торгово-промышленной палаты Тюменской области, член "Единой России", и Дмитрий Очиров — директор ООО "Тюменьтехнострой".
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Происшествия , Торгово-промышленная палата , Единая Россия , МВД , РИА Новости , Курганская Область , Тюмень
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