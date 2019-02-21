Полиция расследует уголовное дело по факту незаконной охоты в Курганской области, подозреваемые устанавливаются, сообщили РИА Новости в четверг в пресс-службе УМВД России по региону.
Как сообщали СМИ, в Курганской области на территории охотугодий полицейские задержали жителей Тюмени, в их автомобиле находилось шесть туш особей сибирской косули, в том числе четыре самки и два самца, с огнестрельными ранениями.
"Полиция расследует уголовное дело по части 2 статьи 258 УК РФ (незаконная охота). Задержанных, подозреваемых в деле нет", — сказала собеседница агентства.
Обстоятельства случившегося в интересах следствия не разглашаются, добавила она.
Как уточняют СМИ, двое жителей Тюмени — это Виталий Красноштанов, президент общественной организации "Мир Добрых Дел" и учредитель рекламного агентства ООО "Лайф+", а также председатель комитета по рекламе Торгово-промышленной палаты Тюменской области, член "Единой России", и Дмитрий Очиров — директор ООО "Тюменьтехнострой".