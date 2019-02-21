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В Мюнхене произошла стрельба 

РИА Новости + ещё 5 1 час назад
Фото: globallookpress.com
Два человека, в том числе, предположительно, нападавший, скончались в результате инцидента в немецком городе Мюнхен, сообщает полиция города.
"На месте происшествия были обнаружены два тела, в том числе предполагаемого нападавшего, и огнестрельное оружие", — сообщает полиция в Twitter.
Как пишет портал t-online, речь идет о стрельбе на строительной площадке.
Полиция сообщает, что на данный момент угрозы для населения нет. Сотрудники правопорядка призывают жителей пересмотреть их маршруты передвижения, так как некоторые дороги перекрыты. Начато расследование.
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Происшествия , Мюнхен
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