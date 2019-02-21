В Мюнхене произошла стрельба

Два человека, в том числе, предположительно, нападавший, скончались в результате инцидента в немецком городе Мюнхен , сообщает полиция города.

"На месте происшествия были обнаружены два тела, в том числе предполагаемого нападавшего, и огнестрельное оружие", — сообщает полиция в Twitter.

Как пишет портал t-online, речь идет о стрельбе на строительной площадке.

Полиция сообщает, что на данный момент угрозы для населения нет. Сотрудники правопорядка призывают жителей пересмотреть их маршруты передвижения, так как некоторые дороги перекрыты. Начато расследование.