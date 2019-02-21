Калви предъявили обвинение

Следственный комитет России предъявил обвинение гражданину США Майклу Калви по делу о хищении 2,5 млрд рублей из банка «Восточный».
«Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Свою вину он не признал. От дачи показаний пока воздержался, поскольку планирует проконсультироваться с адвокатами для выработки позиции», — сообщил Business FM его адвокат Дмитрий Клеточкин.
По словам юриста, процедура прошла в специзоляторе № 99/1, расположенном на территории «Матросской Тишины», более известном как «Кремлевский централ». 16 февраля Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета арестовал Майкла Калви до 13 апреля.
По версии следствия, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, являясь владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный», в феврале 2017 года убедил акционера и члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять в счет долга по кредиту, взятому у банка в 2015 году Первым коллекторским бюро (ПКБ), 59,9% акций люксембургской корпорации International Financial Technology Group S. C. A.
При этом вместе со своими партнерами он предоставил совету директоров недостоверный отчет, в котором рыночная стоимость ценных бумаг была завышена до 3 млрд рублей. Следствие полагает, что их реальная стоимость составляла не более 600 тысяч рублей, а в настоящее время она «приближается к нулю».
Сам Калви вину отрицает. Он считает оценку акций достоверной и утверждает, что в основе уголовного дела лежит корпоративный конфликт с другим крупным акционером банка Артемом Аветисяном и выступающим на его стороне Шерзодом Юсуповым.
Как ранее заявил Калви, против Аветисяна, бывшего владельца банка «Юниаструм», слившегося с «Восточным», фонд Baring Vostok в 2018 году инициировал процесс в Лондонском международном третейском суде. «Предметом являются десять сделок, в которых, как мы считаем, имеются признаки мошенничества», — рассказал бизнесмен.
Помимо него по уголовному делу арестованы еще пятеро человек: партнеры компании Baring Vostok Филипп Дельпаль и Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, бывший предправления банка «Восточный», а ныне советник главы правления Норвик Банка Алексей Кордичев и руководитель Первого коллекторского бюро (ПКБ) Максим Владимиров. Накануне СК предъявил обвинение Абгаряну и Зюзину. Свою вину они не признали.
Baring Vostok считается одним из старейших и крупнейших игроков на российском рынке прямых инвестиций. В разные годы фонд инвестировал в FGI Wireless (ныне «Вымпелком»), «СТС Медиа», «Авито», «Тинькофф Банк», «Вкусвилл», «Папа Джонс», аптечную сеть «А5», «Яндекс», OZON, Gett, Европейский медицинский центр и другие компании.