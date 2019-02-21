Калви предъявили обвинение

СК предъявил обвинение Майклу Калви в хищении 2,5 млрд

«Ему инкриминируется ч. 4 ст. 159 УК РФ — мошенничество в особо крупном размере. Свою вину он не признал. От дачи показаний пока воздержался, поскольку планирует проконсультироваться с адвокатами для выработки позиции», — сообщил Business FM его адвокат Дмитрий Клеточкин.

По словам юриста, процедура прошла в специзоляторе № 99/1, расположенном на территории «Матросской Тишины», более известном как «Кремлевский централ». 16 февраля Басманный суд Москвы по ходатайству Следственного комитета арестовал Майкла Калви до 13 апреля.

По версии следствия, основатель инвестфонда Baring Vostok Майкл Калви, являясь владельцем контрольного пакета акций банка «Восточный», в феврале 2017 года убедил акционера и члена совета директоров банка «Восточный» Шерзода Юсупова принять в счет долга по кредиту, взятому у банка в 2015 году Первым коллекторским бюро (ПКБ), 59,9% акций люксембургской корпорации International Financial Technology Group S. C. A.

При этом вместе со своими партнерами он предоставил совету директоров недостоверный отчет, в котором рыночная стоимость ценных бумаг была завышена до 3 млрд рублей. Следствие полагает, что их реальная стоимость составляла не более 600 тысяч рублей, а в настоящее время она «приближается к нулю».

Сам Калви вину отрицает. Он считает оценку акций достоверной и утверждает, что в основе уголовного дела лежит корпоративный конфликт с другим крупным акционером банка Артемом Аветисяном и выступающим на его стороне Шерзодом Юсуповым.

Как ранее заявил Калви, против Аветисяна, бывшего владельца банка «Юниаструм», слившегося с «Восточным», фонд Baring Vostok в 2018 году инициировал процесс в Лондонском международном третейском суде. «Предметом являются десять сделок, в которых, как мы считаем, имеются признаки мошенничества», — рассказал бизнесмен.