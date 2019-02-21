В Приморье взрослый мужчина избил пятиклассника прямо в школе

В небольшом городе Большой Камень Приморского края обсуждают дикий случай. В туалете местной школы мужчина избил пятиклассника. Свой поступок взрослый объяснил тем, что раньше этот мальчик сильно ударил одноклассницу — ее госпитализировали с подозрением на разрыв селезенки. Часть местных жителей встала на сторону устроившего самосуд, аргументируя это тем, что побои были единственным способом усмирить школьника-дебошира. Теперь в ситуации разбирается прокуратура

Головой об унитаз

Во время учебного дня в школу № 2 Большого Камня пришли родители детей, пострадавших из-за 12-летнего Семена Миронова (имя изменено. — Прим. ред.). Взрослых было двое: мужчина направился в туалет вместе с хулиганом-пятиклассником, женщина осталась ждать снаружи. Семена ударили головой об унитаз, у ребенка пошла кровь. По-настоящему серьезных повреждений удалось избежать благодаря классному руководителю: она вмешалась и прекратила избиение.

"Как говорят учителя, мужчина оказался даже не отцом той девочки, которую Семен до этого ударил в живот. Возможно, это друг ее матери. С ним была женщина, мать другого ребенка", — рассказала РИА Новости ученица школы № 2 Ирина Иванова (имя изменено. — Прим. ред.).

Жители Большого Камня активно обсуждают произошедшее в социальных сетях. Один из местных блогеров выложил видео, на котором некий ребенок, предположительно, Семен Миронов, общается с друзьями на улице. "Живой, здоровый и полон сил делать новые пакости", — прокомментировал автор свой ролик.

Ситуацией в школе № 2 заинтересовалась прокуратура региона. В учебном заведении проводится проверка, на место выехал представитель Большекаменской районной прокуратуры.

"Надзорное ведомство проверяет непосредственно образовательное учреждение, в том числе организацию профилактической работы с учащимися. Кроме этого, будет дана оценка деятельности органов системы профилактики правонарушений несовершеннолетних. Ход и результаты проверки поставлены на контроль прокуратуры края", — говорится в заявлении на сайте районной прокуратуры. Следственное управление СК по Приморскому краю возбудило уголовное дело: "Назначена судебно-медицинская экспертиза в отношении потерпевшего, допрашиваются свидетели, осуществляется комплекс иных следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего".

"Этот поступок оправдан"

Семен Миронов попадал в сводки местных СМИ и раньше: он приходил в класс с ножом, портил вещи других учеников и держал в страхе всю школу. В его "послужном списке" — разрезанная куртка, сломанные очки и мобильные телефоны, порванные портфели, изрисованные ботинки. Также школьник, по словам родителей его одноклассников, вымогал у других учеников деньги. Семена воспитывает бабушка — мать лишена родительских прав. Пожилая женщина не в силах справиться с внуком-хулиганом. Как пишут местные СМИ, родители одноклассников Семена пытались взять ситуацию под контроль и многократно обращались к директору.

"Семен сделал много плохого, и я, например, считаю, что поступок отца девочки даже оправдан. Жаль ту девочку, которая пострадала из-за таких бездумных и глупых поступков мальчика, — считает школьница Варвара Тихонова (имя изменено. — Прим. ред.). — Семена нужно перевоспитывать, а то дальше будет только хуже. Думаю, любой человек, любящий свою семью, поступил бы так же, если бы над его ребенком издевались, или же, как случилось тут, сделали плохо для здоровья девочки. Наверное, была возможна альтернатива, но поступили так, как посчитали нужным".

У Ирины Ивановой такое же мнение. "Родители просто не нашли другого выхода. Самое интересное в этой истории — не взаимоотношения между детьми, а действия директора, — говорит она. — С этим мальчиком неоднократно были проблемы, родители писали заявления, жаловались, но директор не приняла никаких мер, ей просто, грубо говоря, наплевать! Даже сейчас, я уверена, она больше заботится о своей репутации. Вся школа хочет, чтобы ее сменили".

"Четыре причины трудного поведения"

Детский психолог Анастасия Пелячик отмечает четыре главные причины девиантного поведения подростков. "Дефицит внимания, когда ребенок страдает из-за недостатка любви дома и таким образом пытается привлечь интерес взрослых к себе. Кроме того — борьба за власть, месть или заниженная самооценка, — перечисляет эксперт. — Опытный психолог понял бы, в чем причина, и в дальнейшем разработал бы коррекционную программу и для учителей, и для учеников. Специалисты могут объяснить и детям, и педагогам, как общаться и взаимодействовать с ребенком, чтобы конфликт в классе не стал угрозой для физического и психического здоровья".

Родители одноклассников Семена хотели добиться отчисления мальчика, но психолог считает это плохим методом: "Детей следует изолировать в одном случае из миллиона, когда речь идет о тяжелых психических нарушениях. Чаще всего ребенок здоров, но просто несчастен, его нужно поддержать, пожалеть. В случае Семена мы говорим о ребенке из неблагополучной семьи, который пережил разрыв с кровными родителями, имеет в прошлом травматические события. Конечно, ему нужны помощь, любовь и забота. Он жесток, не потому что порочен изначально: у него внутри все болит, и так он пытается защитить себя. Он беспомощен и очень нуждается в поддержке".

Психолог также отмечает, что избиение обидчика наносит прямой вред не только пострадавшему ребенку, но и детям того, кто устроил самосуд.

"Тем самым мы показываем: кто сильнее, тот и прав, а защититься можно, только если пойти на жестокость. Но будет лучше, если мы научим детей оставаться в безопасности, не причиняя вреда другим", — говорит Пелячик.

Рецепт же для решения проблем в классе — совместные мероприятия, направленные на командообразование, когда дети понимают, что только вместе достигнут цели.