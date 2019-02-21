Кошмар на райском острове. В деле об изнасиловании на Сейшелах новые подробности

Завтра, 22 февраля, Верховный суд Сейшельских островов должен вынести вердикт по делу о жестоком изнасиловании в роскошной пятизвездочной гостинице. "Насильника не осудят", — уверена журналистка Анна Карабаш, которая, по ее словам, в мае 2017 года подверглась нападению уборщика отеля на Сейшелах. Суд длится уже больше года, и часть улик, говорят Анна и ее адвокат, исчезли. Об особенностях островного правосудия, гражданском иске против отеля и новых подробностях этого скандального дела — в материале РИА Новости

Его не обвинят

Заседание, назначенное на 22 февраля, вряд ли поставит точку в разбирательстве. Если обвиняемого оправдают, Анна планирует обжаловать вердикт, но сложно сказать, насколько это возможно на Сейшелах.

Впереди еще и рассмотрение гражданского иска россиянки к пятизвездочному отелю Six Senses Zil Pasyon и его владельцам.

Анна Карабаш обратилась в суд с требованием компенсировать моральный ущерб. Туристка оценила его в восемь миллионов сейшельских рупий (около 541 тысячи долларов).

Обвиняемый тем временем проходит еще по одному делу. После ареста в мае 2017-го его выпустили под залог, а в сентябре снова задержали — обнаженный, он забрался в дом местной жительницы.

"Слушания по второму делу начались только сейчас, в феврале 2019-го", — рассказывает Анна.

О том, что 22 февраля планируется вынесение приговора, Анна узнала от своего адвоката по гражданскому иску Франка Элизабет. Дело в том, что потерпевшим в сейшельском суде адвокат не положен, их сторону представляет прокурор.

"Напрямую прокуратура со мной не связывалась, государственный обвинитель Дэвид Эспарон почти год не отвечал на письма, только однажды написал, что он недоволен тем, как я держалась в суде, — говорит Анна. — С ним недавно общался мой адвокат по гражданскому делу, и прокурор сказал Франку, что насильника не накажут".

За несколько недель до итогового заседания Анна разместила в интернете петицию с требованием, чтобы InterContinental Hotel Group, владельцы сети отелей Six Senses Hotels Resorts Spas (о сделке было объявлено в феврале этого года), "взяли на себя ответственность, прекратили покрывать изнасилование и обеспечили полное и честное расследование моего дела". Сейчас эту петицию подписали уже более 216 тысяч человек по всему миру.

Пропавшие улики

"Это случилось во время рабочей поездки. Он напал ночью, угрожая мне ножом, когда я спала в своей комнате. Я никогда не видела этого человека раньше. Я не знаю, как он зашел в мою виллу. Он сказал, что пришел изнасиловать и убить меня. Я действительно думала, что той ночью умру, — пишет в петиции Анна. — Мне удалось сбежать только спустя два часа".

Она поясняет, что менеджмент отеля буквально допрашивал ее, задавая вопросы о самых неприятных подробностях и игнорируя просьбы позвать полицию и врача.

Анна Карабаш уже выступала с показаниями в суде, последний раз — в сентябре прошлого года — по гражданскому иску.

"Рассказала подробности нападения и сообщила о том, что руководство отеля вместо того, чтобы вызвать полицию, издевалось надо мной, явно тянуло время. Мне задавали вопросы типа "получила ли я удовольствие", а за это время куда-то потерялся нож, которым угрожал мне насильник", — пояснила Карабаш РИА Новости.

Она утверждает, что также в суд не представили записи с камер видеонаблюдения.

На суде выступал и бывший бойфренд пострадавшей — Андрей. Он рассказал, что собирался прилететь к Анне на пару дней, но был вынужден срочно сдать билеты и оплатить для нее курс препаратов "антиВИЧ" и других, назначаемых при изнасиловании. А психотерапевту Анны при этом слово не дали.

Серая сторона правосудия

"К сожалению, мы столкнулись с некоей серой зоной сейшельского права. Там не так много адвокатов, и большую их часть наняла противоположная сторона, — рассказывает адвокат Анны Елена Чернова. — Кроме того, мы имеем веские основания полагать, что дело в суд поступило уже "зачищенным". Например, не был опрошен полицейский, который вел первый допрос подозреваемого, пропали признательные показания насильника".

Она подтверждает, что государственный обвинитель выразил уверенность в том, что уборщика, скорее всего, оправдают. Попытки что-то расследовать, выяснить, куда исчезли улики, по словам Елены, расцениваются как давление на суд.

"Сейшельские острова — это маленькое государство с присущей ему некоторой местечковостью, — поясняет адвокат. — Происходящее напоминает мне сюжет романа "Замок" Франца Кафки: бесконечное хождение и никакого результата".

Юрист говорит, что приговор, если он будет оправдательным, попробуют обжаловать, но местные коллеги дали понять Елене, что на Сейшелах это крайне затруднительно. Остается возможность обратиться в международный суд.

"Судя по словам прокурора, обжаловать криминальный вердикт на Сейшелах не получится, мой адвокат по гражданскому иску Франк Элизабет говорит, что все же можно, — уточняет Анна. — Кому верить — не знаю. В любом случае есть вариант — идти в суд по правам человека в Гане".

Правда, поясняет Елена Чернова, у уголовного дела и гражданского иска может быть разная судьба. "По уголовному делу там обычно выносят обвинительный приговор, если как минимум на 99 процентов уверены в его правильности, — говорит адвокат. — В гражданских исках достаточно 70 процентов уверенности судей". Она уточняет, что вина отеля, например, в том, что они не обеспечили надлежащую проверку персонала.

В InterContinental Hotels Group и в сети Six Senses Hotels Resorts Spas на просьбу РИА Новости прокомментировать ситуацию пока не ответили. Ранее генеральный директор сети Нейл Якобс сообщал:

"Six Senses Hotels Resorts Spas подтверждает, что на нашем курорте на Сейшельских островах произошел этот инцидент, который в настоящее время расследуется полицией. Six Senses Zil Pasyon очень серьезно относится к безопасности и защите своих гостей. Полиция ведет расследование инцидента, и мы тесно сотрудничаем с правоохранителями. После того как появятся результаты расследования, курорт намерен принять все необходимые меры для решения этого вопроса".

"Ночью мне снятся кошмары"

"Произошедшее глубоко травмировало меня. Я продолжаю проходить курс посттравматической терапии", — пишет Анна.

Она рассказывает, что отвечать на вопросы о суде до сих пор очень сложно:

"Ночью мне потом, бывает, снятся кошмары. Иногда на вечеринке, ответив на вопрос о суде, я бегу в туалет и плачу — и уже больше не хочу никакой вечеринки".

Даже отдых с ребенком на море оказывается мучением, слишком многое — вода, песок, пляжи — напоминает о Сейшелах, а ночью становится страшно и кажется, что кто-то снова может вломиться в дом и начать убивать.