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Воспитательница колола детей скрепками, чтобы они уснули 

360tv.ru 19 минут назад
Фото: 360tv.ru
Воспитательницу детского сада в центральном Китае приговорили к восьми месяцам тюрьмы за то, что она колола детей скрепками во время тихого часа. Об этом сообщило издание Daily Mail.
Инцидент произошел в городе Сиань китайской провинции Шэнси в июне 2018 года. 22-летняя женщина по фамилии Лан специально колола воспитанников детского сада скрепками для бумаг, чтобы те успокоились и уснули.
Преступление зафиксировали камеры наблюдения. На кадрах видно, как Лан хватает непослушного малыша и начинает колоть его руки, ноги и спину неизвестным предметом. Позже выяснилось, что это была бумажная скрепка.
«Мне очень жаль. Я плохо обращалась с детьми», — призналась женщина на суде.
Лан приговорили к восьми месяцам тюремного заключения за жестокое обращение и надругательство над детьми.
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