Ошибка МВД превратила законопослушного россиянина в преступника. Это сломало ему жизнь

Оформляя документы для переезда в США , законопослушный юрист и предприниматель с ужасом узнал, что он, оказывается, трижды судимый рецидивист. Именно такие сведения о нем содержались в информационных базах российского МВД . С тех пор вот уже пять лет мужчина пытается доказать, что никакого уголовного прошлого у него нет, и требует исправить роковую ошибку. Но правоохранительные органы и их бюрократическая машина не привыкли признавать свою вину: если в документе написали, что осужден, значит были на то основания. В подробностях запутанной истории о том, как честный гражданин получил чужие судимости, разбиралась «Лента.ру»

В 2008 году гражданин России Ашот Симонян уехал в Армению , где женился и обзавелся семьей. В 2014 году Симоняны выиграли грин-карту, которая дает право жить и работать в США. Собирая необходимые документы, воодушевленный Ашот пришел в российское посольство в Ереване , чтобы получить справку об отсутствии судимости — она необходима для переезда в другую страну. Казалось бы, банальная формальность — но она обернулась для Симоняна настоящим кошмаром…

Главный информационно-аналитический центр (ГИАЦ) МВД России сообщил, что у Симоняна Ашота Геворковича, оказывается, весьма неоднозначное прошлое. Так, в 2006 году Дорогомиловский суд Москвы приговорил его к двум годам лишения свободы за грабеж. Отсидев этот срок, Симонян вышел на свободу в мае 2008 года. И через четыре месяца Ашот Симонян вновь оказался на скамье подсудимых — на этот раз за попытку грабежа. Нагатинский суд Москвы дал ему пять лет заключения. Освободился Симонян из мест лишения свободы в 2013 году (документ имеется в распоряжении «Ленты.ру»).

Ко всему прочему, в конце справки МВД проинформировало ее получателя, что ранее у него были другие анкетные данные: Арабачян Саркис Сережович 1984 года рождения, уроженец Армении.

— С этого начались все мои проблемы, — говорит Ашот Симонян в беседе с «Лентой.ру». — Самое интересное в том, что с 2008 по 2012 годы меня вообще не было в России, причем в моем заграничном паспорте есть соответствующие отметки. Больше того, я пересекал границу России, а по документам сидел в колонии. И тогда, когда я был в Армении, я одновременно «совершал» преступления в Москве.

Пытаясь выяснить, как такое произошло, Симонян обращался в разные инстанции, но везде получал отписки. Только в администрацию президента он направил 14 обращений. Пока Симонян пытался разобраться в происходящем, в основном — из Армении, его осудили снова. В 2015 году, по данным спецучета МВД России, Чертановский суд Москвы приговорил Симоняна к четырем годам лишения свободы за кражу.

— Я приезжаю в Россию, прихожу в прокуратуру, и они мне говорят: «Поздравляем, у вас не две, а три судимости», — вспоминает Симонян. — Я их спрашиваю: а кто сидит в тюрьме, если я тут? Они тоже удивились, стали говорить: может однофамилец, может техническая ошибка…

Тем временем его жена с сыновьями уехали в Америку, а сам Ашот поселился в Белгороде , где жил до отъезда в Армению. Он общался с семьей лишь по интернету: по условиям грин-карты родные Симоняна не могли покинуть США.

В 2015 году Ашот Симонян пришел в банк, но сотрудник отказался его обслуживать, заявив, что его паспорт недействительный. Таким образом к «чужим» судимостям прибавилась еще одна проблема — оказалось, что юридически нашего героя просто нет. Вскоре выяснилось, что в 2009 году на имя Ашота Геворковича Симоняна отделением №3 управления ФМС в Белгороде был выдан новый паспорт — но с фото, на котором был далеко не Симонян. Герой статьи отправился в УФМС, чтобы узнать, на каком основании его лишили документа.

— Я говорю им: кому вы выдали паспорт, вы с ума сошли? — рассказывает Симонян. — В 2009 году я вообще был в Армении, потом, когда вернулся в Россию, открывал на свой паспорт фирмы, вел предпринимательскую деятельность, осуществлял многомиллионные переводы, а документ, оказывается, недействительный. Как такое вообще может быть? Они выдали преступнику паспорт с моими анкетными данными…

В УФМС по Белгородской области Симоняну сообщили, что его настоящий паспорт был объявлен недействительным на основании заявления об утрате, поступившем в 2009 году от должностных лиц ИК-5 УФСИН по Белгородской области. Взамен утраченного документа был выдан новый на имя Ашота Симоняна. Вопрос — кому выдан?

Есть указ президента России о паспортировании осужденных: когда человек выходит из мест лишения свободы без документов, то ему их оформляют.

— Цель благородная, но правоохранительные органы должны смотреть, кому они дают новый паспорт, — говорит собеседник «Ленты.ру». — Человек с моими данными сидел в колонии на территории города Белгорода. Когда я начал разбираться с этим, мне показали документы и выяснилось, что это мой одноклассник Рубен Геворкян, который 15 лет назад помог мне продать машину. У него осталась ксерокопия моего паспорта. Сейчас правоохранительные органы пытаются всю вину свалить на него, якобы он воспользовался этой ксерокопией, чтобы стать мной. Да не смешите меня!

В 2015 году Ашот Симонян аннулировал паспорт, выданный его однокласснику. Он стал добиваться привлечения к ответственности должностных лиц ФМС, при попустительстве которых другой человек получил паспорт на его имя. Но Симоняну по-прежнему нужно было что-то решать с судимостями…

— Я удивляюсь, как мне удавалось пересекать границы в то время, когда Геворкян сидел в тюрьме под моим именем, — удивляется Ашот Симонян. — Я даже выезжал в Дубай. Они же Геворкяну выдали не только паспорт гражданина России, но и гражданство России, потому что он гражданин Армении. Это чистая уголовщина. Нарушаются все мои конституционные права: я не могу свободно передвигаться, не могу оформить кредит, получить ипотеку. Я три года не вижу своих детей!

В 2015 году, когда вскрылась личность двойника Симоняна, прокуратура Белгорода после обращения нашего героя провела проверку и выяснила следующее:

«Проверкой отпечатков пальцев рук [настоящего Симоняна] по базе данных АДИС «Папилон» [там хранится дактилоскопическая информация] установлено, что под одними и теми же анкетными данными имеется несколько человек. Отпечатки пальцев [настоящего Симоняна] не совпадают с отпечатками пальцев рук лиц, отбывавших наказание в ИК-5 и ИК-6 под анкетными данными "Симонян Ашот Геворкович"».

Исходя из этого прокуратура Белгорода сделала вывод, что в 2006 и 2008 годах в Москве были осуждены «иные лица» под именем Ашот Симонян. Поэтому ведомство направило материалы своей проверки в прокуратуру Москвы для отмены приговоров.

Через год столичная прокуратура уведомила Ашота Симоняна о проводимой проверке по факту осуждения другого человека под его именем.

— Недавно из постановления суда я узнал, что Геворкян еще в 2007 году, отбывая свой первый срок, сообщил прокурору, что он — не Ашот Симонян и его незаконно посадили, — говорит собеседник «Ленты.ру». — Прокурор сообщил об этом в Москву, но его обращение оставили без ответа. То есть зная, что этот человек не Ашот Симонян, наши правоохранительные органы его еще два раза сажали. Без меня меня судили, хотя в 2007 году я был в России.

Как выяснилось, история оказалась банальной: когда Рубена Геворкяна первый раз задержали за преступление, у него не было никаких документов, кроме ксерокопии паспорта Ашота Симоняна. С хорошо читаемым текстом — но очень неразборчивой фотографией. И Геворкяна, дактилоскопируя, внесли в базу данных под именем одноклассника. С этого начался заколдованный круг: чтобы удостоверить личность, полицейские брали отпечатки пальцев, отправляли их в информационный центр — и получали ответ, что принадлежат «пальчики» Ашоту Симоняну. Ответ воспринимался как стопроцентное доказательство установления личности.

А главная жертва этого переплета даже не знала, что творится: ни правоохранительные органы, ни суды ни разу даже не запросили характеристики с места работы или жительства подсудимого.

В 2008 году по подозрению в совершении преступления был задержан мужчина, который сразу представился Арабачяном Саркисом Сережовичем. Но уже на допросе назвал другую фамилию, как выяснится в 2018 году, настоящую — Геворкян Рубен Левонович. Однако во все процессуальные документы опять попал абсолютно непричастный Ашот Геворкович Симонян: на основании сведений из банка данных дактилоскопической информации АДИС-ГИЦ. И под этими данными Нагатинский суд вынес второй приговор.

В апреле 2018 года президиум Мосгорсуда собрался для того, чтобы рассмотреть вопрос об отмене трех приговоров в отношении Ашота Симоняна, под именем которого судили Рубена Геворкяна.

— Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова лично взяла под контроль мое дело, — говорит собеседник «Ленты.ру». — Была трехсторонняя видеоконференцсвязь: суд, я и Рубен. Судья его спрашивает: вы говорили, что вы — не Ашот Симонян? Геворкян отвечает: да, говорил. В итоге президиум Мосгорсуда отменил все три приговора в отношении меня. Геворкяна отпустили по УДО на девять месяцев раньше срока, несмотря на 50 нарушений режима.

По словам Симоняна, МВД провело портретную экспертизу его и Рубена, чтобы убедиться, что они — два разных человека. В апреле 2018 года приговоры отменены… но до сих пор эти данные не внесены в ГИАЦ МВД.

— В ноябре 2018 года мне оттуда сообщили: несмотря на то что в отношении вас отменены приговоры, мы ждем процессуального решения, чтобы удалить информацию по вам из базы данных, — рассказывает Ашот Симонян. — Вы понимаете, это приговор всей нашей судебной и правоохранительной системе! Меня возмущает абсолютная безалаберность, безграмотность людей, которые в ней работают. Я близок к отчаянию, я не знаю, что делать!

По словам Симоняна, сегодня он хочет справедливости, восстановления своего честного имени и полного удаления из базы данных МВД информации о его судимостях.

— Они говорят о моем праве на реабилитацию, но это не реабилитация, — говорит он. — Реабилитируют преступника, а я не преступник. Все наши правоохранительные органы беззубые, когда дело касается наших прав. Я очень зол!

Его история поневоле заставляет задуматься о том, что творится с учетными данными Федеральной миграционной службы (ФМС), которая выдает паспорта, не установив личность, — причем выдает в колонию. А данные об изменениях вносятся в компьютерные системы несколько лет, как это было с паспортом Ашота Симоняна: документ был признан недействительным в 2009 году, но спокойно проходил все проверки вплоть до 2015 года.

Берегите паспорт гражданина России, не показывайте его посторонним, не передавайте другим лицам его копии и фотографии, чтобы избежать в будущем проблем с законом. Мошенники могут использовать ваш документ в преступных целях, отвечать за которые придется вам.