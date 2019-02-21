Стали известны новые подробности в деле о Чивруайской трагедии

Нижегородский путешественник Виктор Ворошилов в интервью РЕН ТВ рассказал подробности экспедиции на Кольский полуостров, где около сорока шести лет назад при невыясненных обстоятельствах погибли студенты из Куйбышева. Среди них был его двоюродный брат Анатолий Пирогов.

«Я всегда знал о существовании у меня двоюродного брата, который очень давно погиб. А именно — замерз с некой группой лыжников. Случилось это давно. В 1973 году. Мне тогда было всего 2,5 годика», — признался он.

По словам Ворошилова, потеря родственника пришлась на сложный период в жизни его семьи:

«В это же время у меня умер дедушка. В памяти все это запомнилось: черные платки, слезы, траур».

Однако нижегородец уверен: с момента загадочного инцидента «прошло не так много времени», а значит у него есть шанс узнать новые подробности гибели тургруппы и пообщаться с очевидцами событий. Кроме того, по словам Ворошилова, в интернете информации о Чивруайской трагедии крайне мало, поэтому ему стало интересно провести собственное расследование.

В интервью мужчина отметил, что перед началом экспедиции все участники тургруппы должны были пройти специальную подготовку:

«Я получил информацию во время экспедиции, что это были подготовленные ребята. Они занимались до поступления в вуз в каких-то кружках, ходили в походы, а, поступив в вуз, занимались в турклубе.

Прежде чем пойти в какой-то поход, экспедицию, они готовились. У них были специальные зачетные книжки. Книжки туристов. Они должны были предварительно пройти пробный маршрут, где-то в своей местности, рядом со своим городом», — рассказал Ворошилов.

При этом он выразил уверенность в том, что лыжники на самом деле не прошли подготовку:

«Опять же, мне известно о том, что якобы тот подготовительный поход они по факту не прошли. Существовала практика, что отметки о прохождении маршрута ставили в ближайшем почтовом отделении связи, куда любой приходит и говорит: «Я турист, я прошел маршрут, отметочку мне сделайте!»

По признанию Ворошилова, немалую роль в интересе к трагедии 1973 года сыграла неугасающая шумиха вокруг событий на перевале Дятлова.

«По численности трагедия с самарскими лыжниками превзошла ту, которая случилась четырнадцатью годами ранее. Однако про перевал Дятлова знают все, а об этой беде нигде не говорится, — посетовал он в недавнем интервью сайту kp.ru. — Но мне кажется, мы должны помнить о таких вещах. И сейчас, на мой взгляд, пришло время собирать камни».

Произошедшее недалеко от реки Чивруай в Мурманской области небезосновательно часто сравнивают с таинственной трагедией на перевале Дятлова. Как и студенты уральского политехнического института, они избрали для себя сложный маршрут, только его конечной точкой должен был стать Кольский полуостров. О пропаже лыжников стало известно через неделю после начала похода — в январе, но тела погибших находили до середины июня.

До сих пор существует множество версий трагедии (вплоть до самых мистических). Согласно официальной версии прокуратуры, участники тургруппы погибли в результате переохлаждения. Исследователь-любитель, в свою очередь, отказывается в нее верить.

«Официальная версия — замерзли. Я пока не получил никаких данных, подтверждающих официальную версию. По всей видимости, были неправильно приняты решения руководителями, в результате которых произошла череда событий, повлекших их смерть», — заявил Ворошилов.

Как и в случае с перевалом Дятлова, поиском тел туристов в кольских тундрах занимались сотрудники КГБ , дело оказалось засекречено, а родственникам погибших так и не дали никакой информации.

«Почему их не выставляли в институте, из которого они вышли, всю группу из пяти человек, которых они разом привезли, — тоже непонятно. Возможно, не хотели пугать людей в то время. Родственники говорят о каком-то черном потемнении у трупов. Кто-то даже говорит об отсутствии глазниц», — отметил Ворошилов.

Родственник одного из погибших также поделился информацией, полученной от участника спасательной операции.

«Для меня непонятно до сих пор: пять человек лежали в одном месте Лежали и ждали своей смерти. Лежали и замерзали. Либо они заснули, и во время этого произошло охлаждение, — рассказал Ворошилов. — Я, наверное, не был в таких ситуациях, чтобы это понять, но мне кажется, что, если человек замерзает, он не может лежать. Мне кажется, что он должен как-то двигаться, ползти, идти».

Кроме того, один из спасателей поведал нижегородцу о том, что тела лыжников были накрыты палаткой.