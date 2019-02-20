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Мать потерявшегося в лесу ребенка рассказала о его «бесноватом» поведении 

Lenta.ru 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Мать шестилетнего ребенка, найденного с пакетом на голове в районе столичного лесопарка «Лосиный остров» дала признательные показания. Об этом в среду, 20 февраля, сообщает «Московский комсомолец».
Женщина пояснила, что вовсе не планировала убивать сына, а хотела проучить за жестокое обращение с животными. По ее словам, ребенок рос «бесноватым» — отрезал головы птицам и пытался утопить собаку.
В день происшествия мать решила свозить мальчика в церковь, но попасть туда не удалось, поэтому на обратном пути она решила наказать ребенка самостоятельно и слегка припугнуть. Заехав в заповедник, женщина сказала сыну, что тот причинил боль собаке и должен почувствовать, «каково ей было», а затем накинула ему на голову мусорный мешок и заклеила скотчем.
Прекратить это она планировала через несколько минут, однако ребенок испугался и убежал в лес, после чего мать безуспешно проискала его всю ночь.
18 февраля сообщалось, что водитель обнаружил на МКАД в районе «Лосиного острова» мальчика, который шел по обочине с плотно надетым на голову пакетом. Чтобы его снять, понадобился нож. Врачи диагностировали у ребенка вторую степень переохлаждения.
Позднее мальчик рассказал, что накануне происшествия мать целый день его не кормила и оставила в лесу за то, что он попытался утопить собаку. Женщина, в свою очередь, объяснила, что якобы пыталась отыскать его и пришла в полицию только около 06:00, чтобы написать заявление о пропаже.
Она заявила, что сын убежал сам, однако была задержана из-за противоречивых показаний в ходе расследования уголовного дела. Следователи обнаружили у нее улики — три рулона скотча и нож. Женщину обвинили в покушении на убийство малолетнего с особой жестокостью.
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Происшествия , Московский комсомолец
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