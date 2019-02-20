Объявился отец ночевавшего в лесу мальчика

Отец мальчика, который ночевал в лесу национального парка "Лосиный остров" с мешком на голове, вышел на связь. О случившемся мужчина узнал только сегодня, спустя два дня после произошедшего.

Мужчина считает, что все проблемы в его бывшей супруге — Надежде Куликовой. Она, по его словам, постоянно говорила о каком-то сглазе, порче, о странностях ребенка и его неуправляемой силе, про ведунью, которая ей помогает.

"У Нади свои странности и тараканы в голове", — отметил мужчина.

Он рассказал, что мальчика ни разу не видел и не в курсе, есть ли у него какие-либо заболевания. Мужчина даже не совсем уверен, является ли он отцом ребенка, но финансово помогает бывшей семье, пишет "Комсомольская правда"

— Как он сейчас, малыш здоров?

— У мальчика переохлаждение. Может, вы его навестите?

— Ох, нет. Я к ребенку, конечно, не поеду, не осуждайте меня. Дети — это не игрушки, чтобы прийти сказать: "Я твой папа". Тут уж либо дружить с самого начала, либо не дружить.

В отношении матери ребенка заведено уголовное дело о покушении на убийство. На данный момент женщина задержана, следствие ходатайствует об ее аресте.

На допросе женщина призналась, что надела пакет на голову ребенка, но не для того, чтобы убить мальчика, а в воспитательных целях, передает "Московский комсомолец" . Мальчик жестоко обращался с животными, хотел утопить собаку. 17 февраля Куликова решила отвезти его в церковь, чтобы "изгнать бесов", но батюшки не оказалось на месте.

На обратном пути Куликова решила действовать своими силами. Женщина захотела припугнуть мальчика, надев ему мешок на голову и обмотав скотчем — так же как мальчик поступил с собакой. Однако ситуация вышла из-под контроля: мальчик с убежал в лес с мешком на голове. Женщина решила разыскать сына своими силами, так как не хотела объяснять полиции, откуда у мальчика мешок на голове. Но к утру отчаялась и обратилась за помощью.