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СМИ: частный самолет и Boeing компании Utair чуть не столкнулись над Внуково 

360tv.ru + ещё 3 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Пилот частного самолета Bombardier Challenger 600 чуть не совершил столкновение с пассажирским лайнером Boeing компании Utair над аэропортом Внуково. Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник.
Частный борт не выполнил команду диспетчера и взлетел выше разрешенных двух тысяч метров. В этот момент на посадку заходил летевший из Санкт-Петербурга в Москву пассажирский Boeing.
Наземные службы аэропорта включили систему предупреждения об опасном сближении. Столкновение удалось предотвратить.
Телеканал РЕН ТВ сообщил, что ситуация произошла в минувший вторник, около 15:30. Частный самолет вылетал в Уфу.
Воздушная гавань перенаправила запрос «360» в Государственную корпорацию по организации воздушного движения в Российской Федерации.
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Происшествия , Boeing , Международный аэропорт Внуково , ЮТэйр , РЕН ТВ
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