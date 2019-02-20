СМИ: частный самолет и Boeing компании Utair чуть не столкнулись над Внуково

Пилот частного самолета Bombardier Challenger 600 чуть не совершил столкновение с пассажирским лайнером Boeing компании Utair над аэропортом Внуково . Об этом сообщил РБК со ссылкой на собственный источник. Частный борт не выполнил команду диспетчера и взлетел выше разрешенных двух тысяч метров. В этот момент на посадку заходил летевший из Санкт-Петербурга в Москву пассажирский Boeing Наземные службы аэропорта включили систему предупреждения об опасном сближении. Столкновение удалось предотвратить. Телеканал РЕН ТВ сообщил, что ситуация произошла в минувший вторник, около 15:30. Частный самолет вылетал в Уфу. Воздушная гавань перенаправила запрос «360» в Государственную корпорацию по организации воздушного движения в Российской Федерации.