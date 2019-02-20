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Последователей «Свидетелей Иеговы» били электрошокером и пытали 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: ТАСС
В Сургуте семерых последователей запрещенной в России организации «Свидетели Иеговы» пытали в здании Следственного комитета. Об этом сообщает телеканал «Дождь» со ссылкой на адвоката потерпевших Дмитрия Колбасина.
Члены организации сообщили, что на допросе их заставляли раскрыть место проведения собраний, имена старейшин и пароли от личных телефонов. Задержанные отказались отвечать на эти вопросы добровольно. После ухода дежурного адвоката силовики раздели последователей организации, связали им руки за спиной при помощи скотча, облили их водой и начали пытать. Сообщается, что верующих били на протяжении нескольких часов и применяли электрошокер.
Информацию о пытках изданию подтвердил адвокат «Свидетелей Иеговы» Дмитрий Колбасин. Он заявил отвод всему составу следственной группы и руководителю отдела.
12 февраля председатель Верховного суда России Вячеслав Лебедев заявил, что признание религиозной организации «Свидетели Иеговы» экстремистской может быть пересмотрено в случае соответствующего решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Он подчеркнул, что решение о запрете связано не с религиозными взглядами ее последователей, а с их запрещенной деятельностью.
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Происшествия , Вячеслав Лебедев , ЕСПЧ , Свидетели Иеговы , СКР , Сургут
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