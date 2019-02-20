Последователей «Свидетелей Иеговы» били электрошокером и пытали

Члены организации сообщили, что на допросе их заставляли раскрыть место проведения собраний, имена старейшин и пароли от личных телефонов. Задержанные отказались отвечать на эти вопросы добровольно. После ухода дежурного адвоката силовики раздели последователей организации, связали им руки за спиной при помощи скотча, облили их водой и начали пытать. Сообщается, что верующих били на протяжении нескольких часов и применяли электрошокер.

Информацию о пытках изданию подтвердил адвокат «Свидетелей Иеговы» Дмитрий Колбасин. Он заявил отвод всему составу следственной группы и руководителю отдела.