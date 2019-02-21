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Источник: прокурор попросил 12 лет для жены «краснодарского каннибала» 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Государственное обвинение попросило суд назначить жене "краснодарского каннибала" Наталье Бакшеевой, обвиняемой в подстрекательстве к убийству, 12 лет лишения свободы, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных структурах Краснодарского края.
"Гособвинитель попросил 12 лет лишения свободы в колонии общего режима и 1,5 года ограничения свободы. Двадцать седьмого февраля — прения защиты и приговор", — сообщил источник.
В сентябре 2017 года Бакшеева вместе с супругом и новой знакомой выпивали на заброшенной территории в Краснодаре. По версии следствия, в процессе между женщинами возник конфликт, и Бакшеева уговорила мужа убить соперницу. Как сообщалось ранее в совместном релизе регионального СУСК и краевой прокуратуры, тот в силу слабого характера и психологического состояния находился под влиянием супруги.
Как считает обвинение, он расправился с жертвой, расчленил её тело, фрагменты частично оставил на месте, а частично забрал. После мужчина сделал селфи с некоторыми фрагментами тела погибшей на свой телефон, который через несколько дней нашли рабочие на улице и сообщили об этом в полицию.
В ходе обыска в общежитии военного авиаучилища, где жили супруги, были обнаружены фрагменты человеческого тела в солевом растворе, на кухне — еда и замороженное мясо неизвестного происхождения. Согласно заключению генетической экспертизы, изъятые образцы принадлежат убитой женщине. В подвале и на прилегающей территории также были найдены останки тела жертвы.
В начале февраля представитель прокуратуры Краснодарского края сообщил, что коллегия присяжных из 12 человек признала Бакшееву виновной, отметив, что снисхождения при назначении наказания та не заслуживает.
Бакшеев ждет суда в специальном лечебном учреждении, поскольку болеет туберкулезом в открытой форме и не может находиться в СИЗО.
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Происшествия , ФСИН , РИА Новости , Краснодар , Краснодарский Край
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