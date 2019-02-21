В Подмосковье автобус «поджарил» пассажиров

Пассажиры автобуса маршрута « Одинцово — Горки-2» получили ожоги, едва присев на сиденья.

Одна из горожанок сев на сидение почувствовала, что «мягкое место прожгла адская боль».

Вернувшись домой она обнаружила, что подол платья расплавился Сама Нина получила ожог размером с большую мужскую ладонь, пишет сайт «Подмосковье Сегодня».

Пострадавшая обратилась в Одинцовское пассажирское автотранспортное предприятие (ПАТП). На жалобу ей ответили, что, вероятно, кто-то из пассажиров налил какой-то химикат.

По словам другого местного жителя, он тоже получил ожог, когда сел на сиденье.

Пострадавшие от обжигающих сидений собираются написать коллективное обращение в прокуратуру

В данный момент по ситуации проводит проверку «Мострансавто».