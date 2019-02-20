Российскую школьницу изнасиловали пятеро мужчин

По информации издания, девушка познакомилась с 27-летним мужчиной, который встретил ее после уроков, напоил алкоголем и отвез к себе домой. Там находились трое его друзей. Все они изнасиловали подростка.

После этого инициатор изнасилования решил избавиться от жертвы и выбросил ее на улицу, оставив в сугробе.

Девушку обнаружил 36-летний таксист. Он изнасиловал ее в машине, после чего оставил на автобусной остановке.

Пострадавшую обнаружили прохожие. Они вызвали врачей, которые диагностировали у девушки пневмонию после продолжительного пребывания на холоде.

Как стало известно газете, в изнасиловании несовершеннолетней обвиняется только таксист. Инициатору встречи с девушкой вменяется оставление в опасности, а действия троих его друзей признали законными.

Ранее признавших свою вину в групповом изнасиловании жительницы Топкинского района (Кемеровская область) мужчин приговорили к условному лишению свободы. Как установил суд, в июне прошлого года трое молодых людей от 19 лет до 21 года распивали спиртное возле одного из частных домов, когда мимо проходила их знакомая. 19-летний юноша последовал за девушкой, накинулся на нее и затащил в кусты, где избил и изнасиловал. Вскоре к месту преступления подошли его собутыльники, которые также изнасиловали ее Насильники полностью признали свою вину.