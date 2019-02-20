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Российскую школьницу изнасиловали пятеро мужчин 

Lenta.ru 25 минут назад
Фото: РИА Новости
Следователи Санкт-Петербурга начали расследование изнасилования 17-летней школьницы, сообщает «Московский комсомолец».
По информации издания, девушка познакомилась с 27-летним мужчиной, который встретил ее после уроков, напоил алкоголем и отвез к себе домой. Там находились трое его друзей. Все они изнасиловали подростка.
После этого инициатор изнасилования решил избавиться от жертвы и выбросил ее на улицу, оставив в сугробе.
Девушку обнаружил 36-летний таксист. Он изнасиловал ее в машине, после чего оставил на автобусной остановке.
Пострадавшую обнаружили прохожие. Они вызвали врачей, которые диагностировали у девушки пневмонию после продолжительного пребывания на холоде.
Как стало известно газете, в изнасиловании несовершеннолетней обвиняется только таксист. Инициатору встречи с девушкой вменяется оставление в опасности, а действия троих его друзей признали законными.
Ранее признавших свою вину в групповом изнасиловании жительницы Топкинского района (Кемеровская область) мужчин приговорили к условному лишению свободы. Как установил суд, в июне прошлого года трое молодых людей от 19 лет до 21 года распивали спиртное возле одного из частных домов, когда мимо проходила их знакомая. 19-летний юноша последовал за девушкой, накинулся на нее и затащил в кусты, где избил и изнасиловал. Вскоре к месту преступления подошли его собутыльники, которые также изнасиловали ее Насильники полностью признали свою вину.
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Происшествия , Московский комсомолец , Санкт-Петербург
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