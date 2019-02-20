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Мосгорсуд оставил братьев Магомедовых в СИЗО до 30 марта 

ТАСС + ещё 5 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Мосгорсуд в среду признал законным продление до 30 марта ареста совладельца группы компаний "Сумма" Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда, обвиняемых в хищениях и создании организованного преступного сообщества, передает корреспондент ТАСС.
"Постановление суда первой инстанции оставить без изменения, жалобу защиты — без удовлетворения", — огласил постановление судья, отказав в освобождении фигурантов дела под залог или домашний арест.
Следователь в суде сообщила, что продолжает сбор улик, и для получения результатов экспертиз необходимо дополнительное время.
В свою очередь Зиявудин Магомедов назвал свое уголовное преследование причиной ухудшения делового климата в стране. Он апеллировал к суду доводами президентского послания к Федеральному собранию, в котором была подвергнута критике волокита при расследовании экономических преступлений.
"У президента сегодня была хорошая речь. Хотелось бы, чтобы бизнес-объединения подхватили эти идеи и довели их до реализации", — сказал Зиявудин Магомедов.

Дело группы "Сумма"

Тверской суд арестовал братьев Зиявудина и Магомеда Магомедовых и экс-главу компании "Интэкс", входящей в группу "Сумма", Артура Максидова. Помимо растраты и организации преступного сообщества, братьям вменяется хищение 2,5 млрд рублей, Максидов обвиняется в хищении более 668 млн рублей. В рамках уголовного дела арестованы счета и активы 36 компаний. Кроме того, наложен обеспечительный арест на банковские счета, изъятые у фигурантов в ходе обысков денежные средства, машины, квартиры и доли в уставных капиталах юридических лиц.
Совладельцу "Суммы" следствие вменяет также хищение 300 млн рублей при строительстве автодороги "Чуйский тракт". Предполагаемым организатором хищения является, по данным следствия, скрывающийся в ОАЭ генеральный директор компании "Глобалэлектросервис" Эльдар Нагаплов.
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Происшествия , Зиявудин Магомедов , Мосгорсуд , ФСИН , ИТАР-ТАСС
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