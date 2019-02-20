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В Риме отпустили россиянина, задержанного с грузом контрабандных сигарет 

РИА Новости + ещё 1 22 минуты назад
Фото: Reuters
Гражданин РФ, которого задержала полиция на римском железнодорожном вокзале Термини с грузом контрабандных сигарет, отпущен на свободу, однако в отношении него заведено дело, сообщили РИА Новости в МВД Италии.
"Мужчине предъявлены обвинения, однако принято решение о том, что он не должен содержаться под стражей", — сказала представитель министерства.
Ранее полицейское управление Рима сообщило, что 35-летний россиянин был задержан во вторник в ходе полицейской проверки на одном из перронов Термини. В двух принадлежащих ему чемоданах был обнаружен 91 блок сигарет, цена которых в случае нелегальной продажи превысила бы 2 тысячи евро. Стражи порядка конфисковали контрабандный груз, а мужчину препроводили в участок, где ему было предъявлено обвинение в контрабанде.
По информации полиции Рима, россиянин ранее уже имел прецеденты, связанные с контрабандой табачных изделий.
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