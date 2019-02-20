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Суд продлил задержание матери, оставившей сына в парке «Лосиный остров» 

360tv.ru + ещё 1 52 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Задержание женщины, оставившей сына в парке «Лосиный остров», продлили на 72 часа. Об этом сообщил корреспондент «360» из Преображенского суда Москвы.
Суд постановил перенести заседание на более чем 72 часа. Следствие и прокурор ходатайствовали о продлении срока задержания, чтобы было время для предоставления дополнительных доказательств причастности москвички к преступлению. Избирать меру пресечения женщине будут 22 февраля. Пока задержанная находится под стражей.
В суде задержанная все время молчала и не отвечала на вопросы журналистов.
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