Суд продлил задержание матери, оставившей сына в парке «Лосиный остров»

Задержание женщины, оставившей сына в парке «Лосиный остров», продлили на 72 часа. Об этом сообщил корреспондент «360» из Преображенского суда Москвы

Суд постановил перенести заседание на более чем 72 часа. Следствие и прокурор ходатайствовали о продлении срока задержания, чтобы было время для предоставления дополнительных доказательств причастности москвички к преступлению. Избирать меру пресечения женщине будут 22 февраля. Пока задержанная находится под стражей.

В суде задержанная все время молчала и не отвечала на вопросы журналистов.