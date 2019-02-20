Дагестанки сцепились из-за свадебного букета 

Конфуз произошёл на свадебном торжестве в Дагестане. Невеста, следуя западной моде, бросила букет подружкам. Согласно поверью девушка, поймавшая букет, следующей выйдет замуж. Но выяснилось, что стать женой планируют в ближайшем будущем две красавицы: обе буквально вцепились в букет, не желая отдавать его конкурентке. Между девушками завязалась нешуточная потасовка, которую запечатлел оператор. Подружки невесты так разгорячились в борьбе за приз, что разниматься их ринулись другие гости. В конце концов, одна из девушек всё-таки завладела букетом. Комментаторы, посмотревшие видео, негативно высказались в адрес подружек и напомнили, что бросание букета не входит в число кавказских свадебных традиций.