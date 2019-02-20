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Мужчина выкрал iPhone X из детской коляски в центре Москвы 

РИАМО 2 часа назад
Фото: Reuters
В центре столицы по улице Баррикадная неизвестный под предлогом узнать дорогу до метро обратился к женщине, воспользовавшись моментом он выкрал из детской коляски iPhone X за 70 тысяч рублей, сообщил РИАМО в среду сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по столице.
Заявление поступило от женщины 1992 года рождения. По ее словам, инцидент произошел в 16:00. В момент, когда она двигалась по улице Баррикадная в сторону Садового кольца, к ней подошел мужчина и спросил дорогу до метро.
«Пока женщина объясняла дорогу, неустановленное лицо вытащило телефон марки iPhone X из детской коляски, причинив тем самым материальный ущерб на сумму 70 тысяч рублей», — сказал собеседник агентства.
По факту инцидента проводится проверка.
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Происшествия , МВД , РИАМО , Москва
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