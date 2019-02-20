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На северо‑востоке Москвы неизвестные угнали автомобиль, притворившись покупателями 

РИАМО 47 минут назад
Фото: globallookpress.com
На северо-востоке Москвы злоумышленники притворились, что хотят купить автомобиль у женщины, после чего насильно высадили ее из машины и скрылись, в городе объявлен план «Перехват», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.
«Женщина хотела продать BMW пятой серии, договорилась о продаже машины с неизвестными и приехала к ним на встречу. Злоумышленники высадили ее из автомобиля и скрылись», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что угонщиков сейчас идет полиция. В столице введен план «Перехват».
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Происшествия , Криминал , МВД , РИАМО , Москва
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