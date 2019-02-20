На северо‑востоке Москвы неизвестные угнали автомобиль, притворившись покупателями

На северо-востоке Москвы злоумышленники притворились, что хотят купить автомобиль у женщины, после чего насильно высадили ее из машины и скрылись, в городе объявлен план «Перехват», сообщил РИАМО в среду представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

«Женщина хотела продать BMW пятой серии, договорилась о продаже машины с неизвестными и приехала к ним на встречу. Злоумышленники высадили ее из автомобиля и скрылись», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что угонщиков сейчас идет полиция. В столице введен план «Перехват».