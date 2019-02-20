Почему моряки из Мурманска застряли в Африке без еды и топлива

Сухогруз Мурманского морского пароходства " Виктор Ткачев " уже больше полугода стоит у берегов Африки из-за долгов судовладельца. Моряки несколько месяцев не покидают судно, где с каждым днем все меньше еды и топлива. В конце января скончался капитан — по предварительной версии, от тяжелой формы малярии. Члены экипажа бьют тревогу: еще четверо моряков попали в местную больницу, предположительно, с таким же диагнозом, после чего вернулись на балкер. При этом в пароходстве уверяют, что ничего страшного не произошло и ситуация под контролем.

Шашлычок на корме корабля

Экипаж "Ткачева" не попал в плен к африканским пиратам, как это случалось с другими российскими командами. Сухогруз встал в порту Абиджан Кот-д’Ивуар ) еще в начале августа прошлого года из-за коммерческих споров судовладельца — Мурманского морского пароходства (ММП) с заказчиками. По данным источника, знакомого с ситуацией, один иск связан со срывом сроков доставки груза, а второй — с порчей товара.

В сентябре представители пароходства на запрос Российского профессионального союза моряков сообщили, что экипаж обеспечен продовольствием, водой и жизни моряков ничто не угрожает. Однако через несколько месяцев, 19 января, умер капитан сухогруза. СМИ со ссылкой на представителей посольства России в Кот-д’Ивуаре писали, что, по предварительным данным, причина гибели капитана — церебральная малярия. В пароходстве РИА Новости не подтвердили эту информацию, предложив дождаться результатов расследования — их ждут в конце февраля.

Проверки профсоюза моряков показали: несколько членов экипажа заболели, попали в больницу, а затем снова вернулись на судно. Моряки неоднократно жаловались, что у них на исходе запасы топлива и еды. Сейчас на балкере все еще находятся 16 человек — все они россияне. По их словам, на "Ткачеве" введен режим жесткой экономии топлива.

"Мы говорили представителям ММП, что судну необходима срочная бункеровка (полный осмотр на портовом причале либо заправка танкером-бункеровщиком), но никакого ответа не получили. Пока было топливо, мы его сильно экономили: судно приходилось обесточивать сначала на 12 часов, затем на 16, а потом электричество пришлось давать только на час в сутки. С 8 февраля мы уже готовим еду в экстремальных условиях — ставим мангал прямо на корме. Продовольствие неоднократно заканчивалось", — рассказал один из членов экипажа Михаил Патрушев (имя по его просьбе изменено).

Моряк уточняет, что представители пароходства в итоге нашли и предоставили команде горючее: его хватит примерно до 7 марта, и то лишь в случае, если обесточивать судно на 12 часов в день.

Местные жители периодически подплывают к сухогрузу на лодках, предлагают рыбу, легкие наркотики, алкоголь, сим-карты в обмен на что-нибудь с корабля, продолжает Патрушев. "Мы просто находимся в заточении, экономим ресурсы и ждем развития событий. Рассчитываем только на себя", — не скрывает отчаяния моряк.

Брошенные суда

У ММП давно проблемы с обслуживанием плавсостава. Из-за многомиллионных долгов перед компаниями, ответственными за погрузку и выгрузку, поставщиками топлива и ремонтными заводами суда начали арестовывать. Моряки вынуждены находиться на борту по нескольку месяцев.

В 2018 году в такую ситуацию попали экипажи восьми судов пароходства. Например, у моряков "Поморья" в США не было виз, поэтому они полгода не могли сойти на берег. Балкер "Петр Великий" стоял сломанным в Китае, а моряки не получали зарплату. Сухогруз "Заполярье" был брошен в порту Сеута на севере Африки — у пароходства не было денег на топливо и еду. Испанское телевидение даже снимало сюжет о том, как членам экипажа помогает Красный Крест

Моряки писали во все инстанции, в том числе консульства. Следственное управление СК по Мурманской области возбудило уголовное дело в отношении руководителей пароходства по факту задержек зарплат. Несколько судов удалось вернуть.

Но "Виктор Ткачев" стоит в порту Абиджана по сей день, а когда вернется в Мурманск — никто не знает. Начальник управления трудовыми ресурсами МПП Светлана Шевелева сообщила корреспонденту РИА Новости, что пароходство сейчас обжалует иски, связанные с "Виктором Ткачевым". Сроки обжалования Шевелева назвать не смогла, предложив обратиться в пресс-службу пароходства.

В пресс-службе МПП жалобы моряков опровергают. В ответе на запрос РИА Новости говорится, что на "Викторе Ткачеве" имеется необходимый запас топлива, сухогруз обеспечен электричеством, судовое оборудование работает; связь с экипажем поддерживается в круглосуточном режиме, моряки обеспечены водой и продуктами питания, медицинские препараты на судне есть, в том числе и противомалярийные.

"Я и не знал"

По словам Михаила Патрушева, главная проблема даже не в том, что пароходство задолжало контрагентам. Все гораздо прозаичнее: компания не реагирует на просьбы экипажей вовремя, не ставит в известность о принятых решениях, в итоге и возникают подобные ситуации. "Связь судно — берег, берег — судно почти не работает. Если мы, например, отправили письмо, что нужно топливо, продукты, то должны получить ответ в этот же день или хотя бы на следующий. Но зачастую получается монолог, а не диалог. Приходится каждый день им напоминать, добиваться хоть какого-то ответа", — сетует моряк.

Кроме того, компания, по словам Патрушева, задолжала и местным поставщикам продовольствия. Поэтому они тоже отказывают в сотрудничестве. Есть риск, что пароходство, получив очередную заявку на продукты, не сможет оперативно перевести деньги поставщику. Тогда нам еще и питание придется ждать", — объясняет член экипажа.

Кроме того, пароходство, по его мнению, идет на хитрости, чтобы поменять членов экипажа. Обычная практика такова: если матрос написал заявление, что хочет поменяться до истечения срока контракта, то капитан должен известить об этом судовладельца, и тот оперативно присылает замену.

"Но в действительности наступает тишина. Матрос, томясь в ожидании, заболевает малярией, его отправляют в местную больницу на пять суток. Потом он возвращается на борт — а компания уже нашла ему замену. Так они выжидают, чтобы на борту накопилось больше желающих меняться, поскольку им невыгодно доставлять моряков на судно по одному", — разводит руками Патрушев.

За последние несколько месяцев попали в больницу с малярией четыре человека — все они после лечения вернулись на судно, а один ждет возможности смениться уже три недели.

По словам Патрушева, у вернувшегося после лечения от малярии моряка нет иммунитета, он имеет все шансы подхватить болезнь снова. "И этот порочный круг может продолжаться бесконечно", — объясняет Михаил.

Моряки, отправляющиеся из Мурманска на судно, зачастую не знают, куда их везут, рассказывает Патрушев. Приехавшие в январе почти сразу написали заявление на смену, но ждать возвращения в порт приписки им придется по меньшей мере месяц.

"Я, например, не знал, что здесь за условия, поехал вслепую, потому что нужны были деньги. Это делается так: из отдела кадров звонит инспектор, говорит моряку: "Есть судно "Виктор Ткачев". Согласен?" Остальные ответы ты сам вытягиваешь. Возможно, кадровик и не в курсе, как здесь обстоят дела", — рассказывает Патрушев.

Впрочем, члены экипажа уверены — старое судно в скором времени продадут "на иголки", а их отправят домой. Ранее мурманские СМИ сообщали, что в марте 2018 года пароходство пыталось привлечь шесть миллиардов рублей под залог имущества компании, включая упомянутые выше суда.

В сентябре МПП сообщило на своем сайте, что делает все для сокращения долгов перед заинтересованными лицами. В частности, сообщалось, что руководство пароходства вело переговоры с некими банками об открытии кредитной линии, а также с крупными заказчиками — о заключении долгосрочных контрактов. Правда, с какими банками и поставщиками пыталось договориться пароходство, не уточнялось.

При этом компания опровергла появившуюся в СМИ информацию о возможном банкротстве ММП. В пресс-службе предприятия считают, что журналисты специально порочат его репутацию. В то же время на сайте Арбитражного суда Мурманской области 15 февраля опубликовано определение о возбуждении производства по иску ООО "Альянс Плюс" о признании ММП банкротом. Судебное разбирательство назначено на 6 марта.