Утечка метанола произошла в Якутии

По данным Минэкологии региона, после поступления информации об утечке была проведена проверка, в ходе которой экологи обследовали трассу метанолопровода. Ими были обнаружены следы разлива предположительно метанола.

«По словам представителей компании "ЯТЭК", вероятнее всего, утечка произошла из-за негерметичности технологического трубопровода от скважин», — сообщили в ведомстве.

Подозрения об утечке появились после того, как 14 февраля было зафиксировано падение давления в одном из трубопроводов. После обхода негерметичность была обнаружена.