Утечка метанола произошла в Якутии 

На Средневилюйском газоконденсатном месторождении компании "ЯТЭК" в поселке Кызыл-Сыр Вилюйского района Якутии произошла утечка метанола.
По данным Минэкологии региона, после поступления информации об утечке была проведена проверка, в ходе которой экологи обследовали трассу метанолопровода. Ими были обнаружены следы разлива предположительно метанола.
«По словам представителей компании "ЯТЭК", вероятнее всего, утечка произошла из-за негерметичности технологического трубопровода от скважин», — сообщили в ведомстве.
Подозрения об утечке появились после того, как 14 февраля было зафиксировано падение давления в одном из трубопроводов. После обхода негерметичность была обнаружена.