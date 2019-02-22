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В Приморье задержали мужчину, который устроил самосуд над школьником 

ТАСС + ещё 29 53 минуты назад
Фото: РИА Новости
Следственные органы задержали мужчину, который устроил в школе города Большой Камень Приморского края самосуд над обидчиком своего ребенка. Об этом сообщили ТАСС в следственном управлении СК РФ по Приморскому краю.
"Да, [задержан] один мужчина, мы подтверждаем", — сообщил собеседник агентства.
Также накануне Приморское следственное управление СК РФ начало доследственную проверку действий администрации школы относительно поведения хулигана. По данным СК, ученик совершал противоправные действия в отношении сверстников. При этом, по предварительной версии, обращения родителей, пострадавших от хулигана детей, в администрацию школы остались без должного внимания. Подобное отношение, считает следствие, привело к совершению родителями противоправных действий в отношении 12-летнего ученика.
ТАСС: последние новости
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Происшествия , СКР , Большой Камень , Приморский Край
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