В Москве загорелась крыша трамвая из-за короткого замыкания

Крыша трамвая загорелась во время движения по маршруту на северо-востоке Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Вблизи дома №23 на улице Менжинского произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводки на крыше трамвая маршрута №17", — сказал собеседник агентства.

По его словам, общая площадь возгорания составила порядка пяти квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Движение трамваев на маршруте приостановлено.