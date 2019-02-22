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В Москве загорелась крыша трамвая из-за короткого замыкания 

РИА Новости + ещё 7 26 минут назад
Фото: РИА Новости
Крыша трамвая загорелась во время движения по маршруту на северо-востоке Москвы из-за короткого замыкания в электрооборудовании, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Вблизи дома №23 на улице Менжинского произошло короткое замыкание с последующим горением электропроводки на крыше трамвая маршрута №17", — сказал собеседник агентства.
По его словам, общая площадь возгорания составила порядка пяти квадратных метров. По предварительным данным, пострадавших в результате ЧП нет. Движение трамваев на маршруте приостановлено.
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