Суд оставил в силе арест украинским морякам

«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений», — говорится в решении суда.

Они останутся под стражей до 24 апреля. Заседание прошло в закрытом режиме.

Срок предварительного следствия по делу продлён до 25 мая.