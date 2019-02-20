Суд оставил в силе арест украинским морякам 

Мосгорсуд признал законным продление ареста четырём украинским морякам. Под стражей останется капитан буксира «Яны Капу» Олег Мельничук и моряки Андрей Артеменко, Андрей Эйдер и Василий Сорока.
«Постановление Лефортовского суда Москвы оставить без изменений», — говорится в решении суда.
Они останутся под стражей до 24 апреля. Заседание прошло в закрытом режиме.
Срок предварительного следствия по делу продлён до 25 мая.
Инцидент в Керченском проливе произошёл 25 ноября. За незаконное пересечение государственной границы РФ были задержаны три судна ВМС Украины, а их экипажи отправлены под арест. Депутат Верховной рады Украины и лидер партии «Народный контроль» Дмитрий Добродомов призвал киевские власти не накалять ситуацию в проливе. Он отметил, что украинские суда могут спокойно проходить из Чёрного моря в Азовское и обратно, соблюдая установленные правила.