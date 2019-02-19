В результате схода лавины на швейцарском курорте пострадали четверо

В результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана пострадали четыре человека, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.

Среди пострадавших один человек получил серьезные ранения.

В настоящее время ведутся поиски других возможно находящихся под снегом людей, сообщила полиция.

"Очевидцы рассказали, что под снегом может быть больше людей, поэтому мы проводим поиски", — сказал командир кантональной полиции Вале Кристиан Вароне.

Ранее сообщалось, что генконсульство России в Женеве проверяет, оказались ли россияне под лавиной в Швейцарии.