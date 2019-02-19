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В результате схода лавины на швейцарском курорте пострадали четверо 

Газета.Ru 54 минуты назад
Фото: Reuters
В результате схода лавины на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана пострадали четыре человека, сообщает Reuters со ссылкой на данные полиции.
Среди пострадавших один человек получил серьезные ранения.
В настоящее время ведутся поиски других возможно находящихся под снегом людей, сообщила полиция.
"Очевидцы рассказали, что под снегом может быть больше людей, поэтому мы проводим поиски", — сказал командир кантональной полиции Вале Кристиан Вароне.
Ранее сообщалось, что генконсульство России в Женеве проверяет, оказались ли россияне под лавиной в Швейцарии.
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