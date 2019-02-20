Следствие попросило суд продлить срок ареста Уилану

Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

«Материалы о продлении срока содержания в отношении обвиняемого Уилана поступили в суд», — заявили в суде.

Ранее сообщалось, что защита Уилана обжаловала его арест в кассационной инстанции Мосгорсуда

В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.

Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.