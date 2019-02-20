Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Следствие попросило суд продлить срок ареста Уилану 

RT на русском + ещё 6 1 час назад
Фото: Агентство городских новостей «Москва»
Федеральная служба безопасности направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Материалы о продлении срока содержания в отношении обвиняемого Уилана поступили в суд», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что защита Уилана обжаловала его арест в кассационной инстанции Мосгорсуда.
В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.
Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.
RT на русском: последние новости
В подмосковной школе произошло частичное обрушение кровли В Японии потерпел крушение истребитель Парк «Зарядье» в Москве закрыт из-за сообщения о минировании
Происшествия , ФСБ , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , США
Читайте также
Видео
LIVE: Обращение Путина к Федеральному собранию РФ
Политика
Путин пошутил про присоединение Крыма
Политика
Журналисты едва не затоптали Терешкову после послания президента
Общество
Новый «Сармат»: Чего ждать от послания Путина
Политика
Путин раскрыл характеристики «Циркона»
Оружие Армия
Решена судьба бросившей сына в парке матери
Происшествия
Путин пообещал реальные изменения россиянам
Политика Общество
Пригожин поддержал Макаревича
Шоу-бизнес Общество
Ошибка Канделаки о послании Путина вызвала недоумение в Сети
Общество
Путин рассказал о «подхрюкивающих» американцам странах
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение