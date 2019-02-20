Следствие попросило суд продлить срок ареста Уилану 

Федеральная служба безопасности направила в Лефортовский суд Москвы ходатайство о продлении срока ареста обвиняемому в шпионаже гражданину США Полу Уилану.
Об этом информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.
«Материалы о продлении срока содержания в отношении обвиняемого Уилана поступили в суд», — заявили в суде.
Ранее сообщалось, что защита Уилана обжаловала его арест в кассационной инстанции Мосгорсуда.
В конце декабря 2018 года ФСБ сообщила, что Пол Уилан был задержан при проведении шпионской акции в Москве.
Он имеет гражданство США, Великобритании, Ирландии и Канады.