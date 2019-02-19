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Украинских моряков направили на медобследование 

Газета.Ru + ещё 3 32 минуты назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что украинские моряки начали проходить медобследование. Об этом сообщает РИА "Новости"
По ее словам, для углубленного обследования украинский моряк Андрей Артемьев направлен в первую градскую больницу. Моряки Андрей Эйдер и Василий Сорока 21 февраля пройдут осмотр в первой градской больнице и четвертой городской поликлинике.
Больницы выбирали с учетом наличия высококвалифицированных специалистов необходимого оборудования.
Ранее Киев направил в ЕСПЧ заявление по делу украинских моряков в России.
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