До 12 человек погребены под лавиной на швейцарском курорте

Несколько лыжников оказались под сошедшей лавиной на склонах швейцарского курорта Кран-Монтана. Она обрушилась на одну из трасс на высоте 2500 метров около 14.15 (16.15 мск).

«Мы услышали громкий шум, после этого увидели, как сходит лавина. Я никогда не видел лавину высотой 1,5-4 метра — производит глубокое впечатление. Она прошла очень близко от нас», — рассказал 40-летний горнолыжник Марсьяль порталу 20Minutes.

Снег накрыл участок трассы 840 м длиной и 100 м шириной, причем 300-400 м в длину лавина проехала, снося все на своем пути. Институт исследования снега и лавин (SLF) оценил лавину на два балла из пяти по шкале опасности.

Под двухметровым слоем снега, по сообщениям свидетелей, оказались от 10 до 15 человек. На место происшествия незамедлительно прибыли спасатели.

Они вытащили четырех лыжников и отправили в больницу на вертолете. Сообщается, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

«На данный момент, в результате быстрого реагирования, мы обнаружили четверых раненых, из них один находится в больнице, еще трое получили незначительные ранения», — сообщил представитель полиции кантона Вале на пресс-конференции вечером 19 февраля.

Согласно показаниям свидетелей, под лавиной могут оставаться еще люди, поэтому поиски продолжаются. Процесс осложняется тем, что лавина «весенняя», то есть снег более плотный и его труднее разгребать. Кроме того, на данной трассе спортсмены не обязаны носить лавинные биперы, поэтому спасатели не могут точно определить местонахождение пострадавших.

Генконсульство РФ в Женеве выясняет, есть ли россияне среди людей, попавших под лавину на швейцарском горнолыжном курорте Кран-Монтана, заявил РИА «Новости» консул-советник Дмитрий Репков.

Всего на месте происшествия работают более 240 спасателей и полицейских, несколько кинологов с собаками, восемь вертолетов. К операции присоединились военные, мобилизованные ранее для подготовки к двум гонкам в рамках Кубка по горнолыжному спорту, который должен был пройти неподалеку в следующие выходные.

«Мы потрясены, и мы надеемся на положительный исход», — цитирует председателя коммунального совета Кран-Монтаны Николя Феро местная газета Le Nouvelliste.

Кран-Монтана находится к северо-востоку от города Сьон, на склоне Бернских Альп, в долине реки Рона. На курорте более 160 км лыжных трасс, и именно тут проводился чемпионат мира по горнолыжному спорту 1987 года.

По данным полиции, сход лавины могли вызвать как действия лыжников, так и погодные условия. Всю предыдущую неделю в окрестностях Кран-Монтаны держалась теплая погода, а накануне прошел сильный снегопад. Большие массивы снега начали таять — и сход лавины был только вопросом времени.

В то же время в некоторых кантонах сейчас школьные каникулы, и многие решили провести их на курортах. Не исключено, что кто-то из учеников мог выйти за пределы трассы.

Отметим, что это уже пятый случай схода лавины в швейцарских Альпах с начала года, при котором пострадали или погибли люди. Так, в начале февраля двоих туристов, мужчину и женщину, накрыло лавиной недалеко от Берна. Женщине удалось выжить, сейчас она находится в больнице.

20 января два человека погибли, еще четверо получили травмы в Швейцарии из-за схода лавин. ЧП произошли на альпийских курортах Шармей и Шато-д'Э. В Шармее снежная масса настигла группу из 14 лыжников, троих из которых унесло лавиной. Спасатели сумели извлечь из-под снега двух пострадавших и одного погибшего. Раненых экстренно госпитализировали.

В то же время близ Шато-д'Э под снегом в результате схода лавины оказались погребены три лыжника, которые совершали восхождение к горному склону в группе из семи человек. Несмотря на то, что помощь подоспела в краткие сроки, одного из пострадавших спасти не удалось. Жертвами схода лавин, по данным ATS, стали двое мужчин в возрасте 39 и 55 лет.

15 января в результате схода лавины на курорте Нанда погибла 20-летняя лыжница из Швеции. Она каталась вне трассы, несмотря на предупреждение об опасности обвала снега. Ее быстро нашли спасатели, поскольку у девушки был лавинный бипер, но спортсменка скончалась у них на руках.

Та же лавина, получившая 5 баллов из 5 по шкале опасности, унесла четырех хайкеров. Они также поплатились за то, что вышли за пределы трассы. Все они остались живы, их с легкими ранениями доставили в больницу вертолетами.

Днем ранее стихия унесла жизнь 24-летнего патрульного, находившегося на службе с напарником на курорте Порт дю Солей после сильного снегопада. Мужчины собирались устроить направленный взрыв, чтобы скопившийся за предыдущую ночь снег сошел и перестал представлять опасность для лыжников. Однако еще до того, как они приступили к установке взрывчатке, их накрыла лавина. Один из патрульных смог выбраться на поверхность и начал вместе с прибывшими спасателями откапывать коллегу. Но тот погиб под 1,4 м снега.