Установлены подробности смерти срочника под Воронежем

Военный следственный отдел СК по Воронежскому гарнизону подтвердил, что рядовой Степан Цымбал погиб насильственной смертью.

Как сообщается в постановлении следователя, тело Цымбала было обнаружено в палатке для мытья посуды на полигоне «Погоново» в Каширском районе Воронежской области

«На полу, в сидячем положении с вытянутыми вперед ногами, а также вытянутыми перед собой руками, связанными в районе кистей пленочной лентой с клеевым покрытием (скотч), с одетым на голове полимерным пакетом, обмотанными по шее скотчем, обнаружен рядовой Цымбал С. А. без признаков жизни», — говорится в постановлении, предоставленном «Медиазоне» правозащитной организацией «Зона права».

В СК также сообщили, что рядовой был призван на службу в октябре 2018 года, был водителем в части, а во время пребывания на полигоне выполнял обязанности повара.

В группе «Комитет-совет солдатских матерей России» во «ВКонтакте» сообщалось, что по подозрению в причастности к случившему задержаны двое военнослужащих.

14 февраля воронежское издание «Моё online» написало, что родителям Степана сообщили о смерти сына от остановки сердца. При этом на теле рядового родные обнаружили явные следы насильственной смерти. Семья обратилась в военную прокуратуру с просьбой разобраться в обстоятельствах произошедшего.