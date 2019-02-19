Еврейское кладбище во Франции осквернили свастиками

Могилы на еврейском кладбище в коммуне Катзенайм на востоке Франции изрисовали антисемитскими граффити в день, когда в Париже и других французских городах проходит марш против антисемитизма. Об этом сообщает The Local.

Осквернены более 80 надгробий. Вандалы нанесли на них свастики и антисемитские надписи. Это произошло в день, когда по всей стране люди вышли на демонстрации против враждебного отношения к евреям.

«Это явно ответ на наш общенациональный призыв», — заявил Франсис Калифат из зонтичной организации CRIF, объединяющей еврейские организации Франции. Он имел в виду призыв выходить на митинг 19 февраля, опубликованный из-за того, что после очередного дня протестов «желтых жилетов» в Париже стены столичных домов оказались изрисованы антисемитскими надписями.

Надписи, направленные против президента Франции Эммануэля Макрона, отсылали к его работе на Ротшильдов. В одном месте кто-то написал «Макрон — сучка евреев», в другом — «еврейская свинья».

Массовые протесты вспыхнули во Франции в середине октября из-за планов правительства повысить налог на бензин. Акция получила название «желтые жилеты», поскольку демонстранты носят светоотражающие жилеты, как у водителей. 4 декабря премьер-министр Эдуар Филипп заявил, что на повышение тарифов вводится мораторий, однако беспорядки продолжаются.