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В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро 

РИА Новости + ещё 19 1 час назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
"Телесные повреждения гражданин получил 22 февраля в вагоне электропоезда на станции метро "Крылатское" в ссоре от неизвестного", — сказал собеседник агентства.
У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и инсульт, добавили в ведомстве.
Возбуждено уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РФ.
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