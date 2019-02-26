В Москве мужчину госпитализировали с инсультом после конфликта в метро

Неизвестный избил мужчину в вагоне поезда московского метро на станции "Крылатское", потерпевший госпитализирован с инсультом, сообщили во вторник РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД "Телесные повреждения гражданин получил 22 февраля в вагоне электропоезда на станции метро "Крылатское" в ссоре от неизвестного", — сказал собеседник агентства. У потерпевшего диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и инсульт, добавили в ведомстве. Возбуждено уголовное дело по статье 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") УК РФ.