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Труп мужчины нашли в Москве‐реке 

360tv.ru 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Тело мужчины со следами асфиксии достали из Москвы‐реки. Труп обнаружили в воде случайные прохожие в районе дома № 13 на Крутицкой набережной. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах.
Сообщение от граждан поступило на пульт полиции в 11:02 17 февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в Москва-реке труп неизвестного мужчины с признаками асфиксии. Погибшему, по предварительным данным, в результате утопления на вид от 35 до 45 лет.
С момента его смерти до времени обнаружения прошло около шести часов.
Достоверную причину гибели мужчины и его личность установит следствие. Правоохранители направили тело убитого в Бюро судмедэкспертизы.
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