Труп мужчины нашли в Москве‐реке

Тело мужчины со следами асфиксии достали из Москвы‐реки. Труп обнаружили в воде случайные прохожие в районе дома № 13 на Крутицкой набережной. Об этом «360» сообщил источник в правоохранительных органах

Сообщение от граждан поступило на пульт полиции в 11:02 17 февраля. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили в Москва-реке труп неизвестного мужчины с признаками асфиксии. Погибшему, по предварительным данным, в результате утопления на вид от 35 до 45 лет.

С момента его смерти до времени обнаружения прошло около шести часов.

Достоверную причину гибели мужчины и его личность установит следствие. Правоохранители направили тело убитого в Бюро судмедэкспертизы.