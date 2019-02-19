Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении экс-главы Пушкинского района Подмосковья Сергея Грибинюченко. Накануне он был задержан силовиками на парковке одного из ТЦ Московской области при получении вознаграждения размером $20 тыс. Как сообщили в СК, взятка предназначалась за покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района.
Экс-глава Пушкинского района Московской области Сергей Грибинюченко задержан при получении взятки размером $20 тыс. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.
По данным ведомства, в понедельник, 18 февраля, Грибинюченко на парковке одного из торговых комплексов Подмосковья получил вознаграждение от лица, действующего под контролем силовиков. Взятка предназначалась за покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, которые были заключены с администрацией Пушкинского района. Там чиновник ранее занимал пост главы района. На момент задержания он являлся временно исполняющим обязанности главы подмосковного Дзержинского.
Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах, в задержании бывшего мэра участвовали сотрудники ФСБ.
В отношении Грибинюченко завели уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». На данный момент с ним проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время СК примет решение о заключении чиновника под стражу.
Сергей Грибинюченко занял пост врио главы городского округа Дзержинский Московской области 25 января 2019 года. До этого он являлся главой Пушкинского района Московской области.
Отметим, что в январе 2019 года был задержан мэр Березовского городского округа Кузбасса Дмитрий Титов. При задержании, которое прошло у выхода из здания коммерческой организации, силовики изъяли у чиновника 280 тыс. рублей. Об этом заявили в Следственном комитете по Кемеровской области.
По данным ведомства, Титов получил вознаграждение «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц». В его отношении возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Чиновнику грозит до 12 лет колонии. Известно, что Дмитрий Титов был избран мэром Березовского в 2013 году — он баллотировался от фракции «Единая Россия» и набрал более 88% голосов избирателей. По истечении срока исполнения полномочий горсовет переназначил Титов на пост мэра — это произошло в августе 2018 года.
В июне 2018 года был задержан экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун. Его обвинили в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, получении взятки и отмывании незаконно полученных средств.
В прошлом месяце Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества Шестуна. В ходе прокурорской проверки было выявлено, что во владении экс-мэра числятся 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. При этом 565 из них оформлены на подконтрольные Шестуну юридические лица. По данным ГП, ему также принадлежат две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей и 22 автомобиля на сумму 27 млн рублей.
Все имущество Шестуна в ведомстве оценили в 10 млрд рублей. Эта сумма не соответствует его официальным доходам, подчеркнули силовики.
Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела была признана администрация Серпуховского района. Александр Шестун возглавлял районный аппарат в 2003-2018 годах. Инкриминируемые ему преступления он отрицает.
В конце января 2019 года прокуратура Марий Эл добилась ужесточения наказания для бывшего замглавы Йошкар-Олы Андрея Загайнова. В суде первой инстанции доказали, что с 19 сентября 2017 года по 21 августа 2018 года чиновник получил 53 тыс. рублей и планировал получить еще 250 тыс. от директора коммерческой компании. Организация предоставляла услуги по обслуживанию автоматизированной системы оплаты проезда. Взятку Загайнов получил за покровительство в вопросе внедрения этой системы на маршрутах троллейбусного транспорта Йошкар-Олы. Суд доказал четыре факта передачи взятки лично экс-чиновнику и через посредников.
10 декабря 2018 года Загайнов был приговорен к штрафу размером 2,79 млн рублей. Кроме того, он был лишен права занимать должности во властных структурах на восемь лет. Республиканская прокуратура осталась недовольна мягкостью назначенного экс-мэру наказания. Ведомство обжаловало постановление суда в апелляционном порядке.
«Верховный суд Республики Марий Эл приговор городского суда изменил, приговорив мужчину к 4 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. В качестве дополнительного наказания назначен штраф в размере 10-кратной суммы взятки — 3 млн 30 тыс. рублей. Дополнительное наказание по приговору городского суда в части лишения права занимать определенные должности оставлено в силе», — говорилось в сообщении Генпрокуратуры. Андрея Загайнова взяли под стражу в зале суда.
Газета.Ru: последние новости
В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский Полковник Квачков вышел на свободу Два самолета столкнулись во Внуково
Комментарии3
Происшествия , Криминал , Статьи , Дмитрий Титов , Александр Шестун , ФСБ , Генпрокуратура РФ , Единая Россия , СКР , МВД , ФСИН , Дзержинский , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Фрагменты взрывчатки найдены в Донецке
Происшествия
Порошенко избавился от конкурента
Украина В мире
Опубликовано видео с места взрыва в Донецке
Происшествия
Москва нырнет в циклон: по защитникам ударят морозы
Погода Статьи
«Гитлеровцы тоже пытались»: Пушков врезал Украине за «Т-34»
Политика
Сброс Су-30МКИ западных бомб показали на видео
Армия Оружие
Названа причина «бегства» Друзя в США
Общество
В Индии разбились два военных самолёта
Происшествия Азия
Пикет на Красной площади обернулся увольнением
Происшествия
На Курилах объявлена «боевая тревога»
Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение