В Подмосковье задержан врио главы города Дзержинский

Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в отношении экс-главы Пушкинского района Подмосковья Сергея Грибинюченко. Накануне он был задержан силовиками на парковке одного из ТЦ Московской области при получении вознаграждения размером $20 тыс. Как сообщили в СК, взятка предназначалась за покровительство одной из частных компаний при исполнении муниципальных контрактов, заключенных с администрацией Пушкинского района.

Экс-глава Пушкинского района Московской области Сергей Грибинюченко задержан при получении взятки размером $20 тыс. Об этом говорится в сообщении Следственного комитета.

По данным ведомства, в понедельник, 18 февраля, Грибинюченко на парковке одного из торговых комплексов Подмосковья получил вознаграждение от лица, действующего под контролем силовиков. Взятка предназначалась за покровительство частной компании при исполнении муниципальных контрактов, которые были заключены с администрацией Пушкинского района. Там чиновник ранее занимал пост главы района. На момент задержания он являлся временно исполняющим обязанности главы подмосковного Дзержинского.

Как сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в правоохранительных органах , в задержании бывшего мэра участвовали сотрудники ФСБ

В отношении Грибинюченко завели уголовное дело по статье 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». На данный момент с ним проводятся следственные мероприятия, направленные на закрепление доказательственной базы. В ближайшее время СК примет решение о заключении чиновника под стражу.

Сергей Грибинюченко занял пост врио главы городского округа Дзержинский Московской области 25 января 2019 года. До этого он являлся главой Пушкинского района Московской области.

Отметим, что в январе 2019 года был задержан мэр Березовского городского округа Кузбасса Дмитрий Титов . При задержании, которое прошло у выхода из здания коммерческой организации, силовики изъяли у чиновника 280 тыс. рублей. Об этом заявили в Следственном комитете по Кемеровской области.

По данным ведомства, Титов получил вознаграждение «за совершение действий в пользу заинтересованных лиц». В его отношении возбудили уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ «Получение должностным лицом взятки в крупном размере». Чиновнику грозит до 12 лет колонии. Известно, что Дмитрий Титов был избран мэром Березовского в 2013 году — он баллотировался от фракции «Единая Россия» и набрал более 88% голосов избирателей. По истечении срока исполнения полномочий горсовет переназначил Титов на пост мэра — это произошло в августе 2018 года.

В июне 2018 года был задержан экс-глава Серпуховского района Московской области Александр Шестун . Его обвинили в незаконном предпринимательстве, мошенничестве, получении взятки и отмывании незаконно полученных средств.

В прошлом месяце Генпрокуратура подала иск об изъятии имущества Шестуна. В ходе прокурорской проверки было выявлено, что во владении экс-мэра числятся 676 объектов недвижимости в Серпуховском районе. При этом 565 из них оформлены на подконтрольные Шестуну юридические лица. По данным ГП, ему также принадлежат две базы отдыха стоимостью 274 млн рублей и 22 автомобиля на сумму 27 млн рублей.

Все имущество Шестуна в ведомстве оценили в 10 млрд рублей. Эта сумма не соответствует его официальным доходам, подчеркнули силовики.

Потерпевшей стороной в рамках уголовного дела была признана администрация Серпуховского района. Александр Шестун возглавлял районный аппарат в 2003-2018 годах. Инкриминируемые ему преступления он отрицает.

В конце января 2019 года прокуратура Марий Эл добилась ужесточения наказания для бывшего замглавы Йошкар-Олы Андрея Загайнова. В суде первой инстанции доказали, что с 19 сентября 2017 года по 21 августа 2018 года чиновник получил 53 тыс. рублей и планировал получить еще 250 тыс. от директора коммерческой компании. Организация предоставляла услуги по обслуживанию автоматизированной системы оплаты проезда. Взятку Загайнов получил за покровительство в вопросе внедрения этой системы на маршрутах троллейбусного транспорта Йошкар-Олы. Суд доказал четыре факта передачи взятки лично экс-чиновнику и через посредников.

10 декабря 2018 года Загайнов был приговорен к штрафу размером 2,79 млн рублей. Кроме того, он был лишен права занимать должности во властных структурах на восемь лет. Республиканская прокуратура осталась недовольна мягкостью назначенного экс-мэру наказания. Ведомство обжаловало постановление суда в апелляционном порядке.