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Около 240 человек эвакуировали из парка «Зарядье» из-за угрозы взрыва 

Агентство «Москва» 49 минут назад
Фото: РИА Новости
Неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в парке «Зарядье» в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.
«В 9:27 поступило анонимное сообщение о том, что в парке «Зарядье» по адресу: ул. Варварка, д. 6, стр. 1, якобы заложено взрывное устройство. В связи с этим из парка эвакуировали 240 человек», — рассказал собеседник агентства.
Сейчас на территории парка работают экстренные службы, ведется проверка.
В самом «Зарядье» Агентству «Москва» подтвердили информацию об эвакуации людей из парка после сообщения об угрозе взрыва.
«На территории парка работают кинологи, сотрудники эвакуированы», — сказали агентству.
Волна «минирований» накрыла крупные города России в последние несколько недель. Сообщения о якобы заложенной взрывчатке поступают в различные организации и торгово-развлекательные центры.
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Происшествия , АГН "Москва"
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