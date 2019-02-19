Около 240 человек эвакуировали из парка «Зарядье» из-за угрозы взрыва

Неизвестный сообщил о заложенной взрывчатке в парке «Зарядье» в центре столицы. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил источник в экстренных службах.

«В 9:27 поступило анонимное сообщение о том, что в парке «Зарядье» по адресу: ул. Варварка, д. 6, стр. 1, якобы заложено взрывное устройство. В связи с этим из парка эвакуировали 240 человек», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас на территории парка работают экстренные службы, ведется проверка.

В самом «Зарядье» Агентству «Москва» подтвердили информацию об эвакуации людей из парка после сообщения об угрозе взрыва.

«На территории парка работают кинологи, сотрудники эвакуированы», — сказали агентству.

Волна «минирований» накрыла крупные города России в последние несколько недель. Сообщения о якобы заложенной взрывчатке поступают в различные организации и торгово-развлекательные центры.