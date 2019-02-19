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В Сургуте арестовали трех активистов «Свидетелей Иеговы»* 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Трех активистов запрещенной в России экстремисткой организации "Свидетели Иеговы"* арестовали в Сургуте, заявили РИА Новости во вторник в региональном следственном управлении СК России.
Ведомство 15 февраля сообщало, что правоохранители выявили в крупнейшем городе Ханты-Мансийского автономного округа местную организацию, которая была подконтрольна управленческому центру "Свидетелей Иеговы"* в России. Ее участники распространяли идеологию иеговистов, участвовали в конспиративных собраниях, распространяли среди населения запрещенную литературу и вербовали новых адептов, подчеркивали в следственном управлении.
Следователи отмечали четкую иерархию в организации, где функции и задачи распределялись в зависимости значимости адептов, при этом она разделялась "для эффективного управления" на несколько "собраний" и на меньшие по численности группы. В отношении задержанных, число которых не уточнялось, было возбуждено уголовное дело, в квартирах активистов прошли обыски.
"На выходных заключили под стражу трех наиболее активных организаторов ячейки сургутской. На два месяца арестовал суд… Им предъявлены обвинения по статье об организации деятельности экстремистской организации", — сказал представитель ведомства Олег Меньших.
По его словам, следователи продолжают устанавливать точное число последователей "Свидетелей Иеговы"* в Сургуте, а также выясняют подробности о деятельности организации.
Сургут стал вторым городом автономного округа, где с начала февраля правоохранители выявили ячейку иеговистов. Так, окружное управление МВД 7 февраля сообщило о совместной операции с ФСБ и СК в городе Урай, где в течение года существовала религиозная организация "Собрание". В отношении ее активистов было возбуждено уголовное дело. В свою очередь в окружном СУСК подчеркивали, что был задержан один из обвиняемых в создании ячейки, его арестовали на два месяца.
*Экстремистская организация, запрещенная в России
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Происшествия , ФСБ , Свидетели Иеговы , СКР , МВД , РИА Новости , Сургут , Ханты-Мансийский автономный округ
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