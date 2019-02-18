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В Индонезии на борту самолета был обнаружен смертельно опасный скорпион 

РИА Новости 41 минуту назад
Фото: CC BY 2.0 / Dinesh Valke / Hottentotta tamulus
В Индонезии на рейсе из Пеканбары в Джакарту пассажир самолета обнаружил в багажном отделении 30-сантиметрового скорпиона, сообщает The Sun.
Предполагается, что азиатский лесной скорпион — один из самых агрессивных видов — находился на борту самолета около недели, пока его не обнаружили испуганные пассажиры. В салоне сразу же началась паника, так как этот вид скорпиона ядовит и может быть опасен для человека.
"Когда самолет приземлился, пассажиры начали вынимать вещи. Именно в этот момент скорпион появился в салоне над нашими головами. Я сидел в девятнадцатом ряду вместе с пожилой семейной парой. Заметив скорпиона, я сразу нажал на кнопку вызова персонала, но никто не подошел. Пришлось быстро покинуть салон", — поделился впечатлениями очевидец Карим Таслин.
Из-за того, что люди начали суетиться, бортпроводники не сразу смогли пройти к месту происшествия. Когда пассажиры покинули самолет, сотрудники аэропорта начали искать скорпиона, но его нигде не было.
Авиакомпания пообещала отыскать "безбилетника", одновременно сомневаясь, что речь идет именно о скорпионе. По версии авиаперевозчика, существо "было похоже на паука".
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Происшествия , Джакарта , Индонезия
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