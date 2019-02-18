Мать ночевавшего в лесу мальчика задержана

Мать потерявшегося в московском парке "Лосиный остров" шестилетнего мальчика задержана.

"Ввиду противоречивых показаний свидетелей и ребенка, мать последнего задержана для выяснения объективной картины произошедшего", — сообщили агентству "Москва" в Следственном комитете по Москве.

Утром в понедельник мать ребенка обратилась в полицию в связи с исчезновением сына. По ее словам, мальчик убежал от нее во время прогулки в национальном парке "Лосиный остров" вечером 17 февраля. Правоохранительные органы начали поиски. Следственный комитет возбудил дело по факту исчезновения ребенка.

На утро мальчик нашелся сам. Он вышел к автозаправочной станции, где его увидели взрослые и вызвали полицию. Ребенок провел ночь в лесу и получил переохлаждение. Мальчик рассказал, что мать сама отвела его в лес, привязала к дереву, надела на голову полиэтиленовый пакет и ушла.