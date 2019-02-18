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СК и ФСБ проводят обыск в кабинетах главы отдела дознания ФТС и его заместителя 

ТАСС + ещё 7 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сотрудники Следственного комитета и ФСБ проводят обыск в кабинетах начальника отдела организации дознания Управления таможенных расследований и дознания ФТС России и его заместителя в рамках уголовного дела о получении взятки на $140 тыс. Об этом ТАСС сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК России Лариса Марковец.
"Следователи Московского межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ совместно с оперативными сотрудниками подразделений службы экономической безопасности ФСБ России и УФСБ России по Брянской области проводят обыски в служебных помещениях ФТС России, допросы свидетелей и иные неотложные следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установления всех обстоятельств совершенного преступления", — сообщила Марковец.
В отношении начальника отдела дознания ФТС возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки"), его заместителя и двух жителей Москвы — по ч. 4 ст. 291.1 УК РФ ("Посредничество во взяточничестве") и руководителя коммерческой организации — по ч. 5 ст. 291 УК РФ ("Дача взятки"). По данным СК, 8 февраля 2017 года таможенный представитель ООО "Инвест-Маркет" на Александровский таможенный пост Брянской таможни подал недостоверную декларацию на обувь и заготовки для обуви, поступившие в адрес ООО "Модшуз". Таким образом, таможенные платежи были занижены, в связи с чем товары изъяты. Чтобы избежать конфискации товаров, а также административного штрафа и уголовного дела за неуплату таможенных платежей, владелец "Модшуз" через трех посредников в разное время передал начальнику отдела организации дознания ФТС России взятку в $140 тыс.
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Происшествия , ФСБ , СКР
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